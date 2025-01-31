Мишустин: ИТ-сектор занял уже 2,2% российского ВВП

Мишустин: ИТ-сектор занял уже 2,2% российского ВВПВ абсолютном выражении это может составлять около 4 трлн рублей
За пять лет доля ИТ-сектора в ВВП России выросла больше, чем в 1,7 раза, превысив 2,2% по итогам 2024 г., заявил премьер Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty 2025 «Industrial AI: технологии для новой эры» 31 января 2025 г.
По данным Росстата, ВВП России в 2023 г. составлял 172,15 трлн руб. Курирующий экономику вице-премьер Александр Новак 30 января 2025 г. в своей колонке в журнале «Энергетическая политика» предварительно оценил рост ВВП страны в 2024 г. в 4%, что дает в абсолютном выражении примерно 179 трлн руб. Тогда указанные Мишустиным 2,2% от ВВП – это почти 4 трлн руб.
Доля ИT-отрасли в ВВП в 2023 г. составляла 1,96%, увеличившись на 0,22 п. п. по сравнению с 2022 г., показало исследование Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, посвященное развитию отрасли в 2019-2023 гг. и опубликованное в апреле 2024 г.
Укрепить цифровой суверенитет – одна из ключевых задач России на ближайшее время, подчеркнул Мишустин. С этой целью в России в 2025 г. стартовала новая национальная программа «Экономика данных», на которую в ближайшие три года в бюджете заложено 457 млрд руб., писали «Ведомости» в октябре 2024 г.
Нужен выход на глобальный рынок
Если смотреть на долю ИТ-сферы в ВВП, то в европейских странах пока что она несопоставимо выше, считает Александр Калашников, доцент кафедры государственного, муниципального управления и менеджмента РАНХиГС. Если говорить о ближайших соседях – Казахстане или Белоруссии, то безусловно Россия значительно опережает их по вкладам в ИТ-сферу, оценил эксперт.
Россия имеет сильные позиции в ИТ-сфере, особенно в области локальных решений, но по объёму влияния на ВВП пока отстает от таких стран, как, например, Китай и Индия, объясняет доцент СПбГУ, генеральный директор АНО «Колаборатория» Анна Сытник. По данным доклада «Яков и партнеры», вклад России в ИТ-сферу в контексте развития генеративного ИИ сопоставим с другими странами БРИКС+, добавила эксперт.
В странах, где доля ИТ-отрасли в ВВП составляет порядка 3-5%, это достигается за счет расположенных там крупнейших глобальных ИТ-корпораций – экспортеров тиражного ПО и ИТ-услуг или развитого сегмента ИТ-аутсорсинга, например, оффшорного программирования, объясняет заместитель директора центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Тамара Зинина. По оценке эксперта, увеличению вклада ИТ в ВВП также должно способствовать расширение присутствия российских ИТ-компаний на внешних рынках.
На сегодняшний день Россия не занимает лидирующие позиции по доле ИТ-сектора в экономике, по этому показателю пока обгоняют страны, которые производят ИТ-решения на глобальный рынок – США, Китай и Индия, говорит начальник отдела изучения и развития ИИ в сфере государственного управления Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Института ВШГУ РАНХиГС Петр Отоцкий. Но если посмотреть на структуру ИТ-отрасли, Россия находится на лидирующих позициях в двух направлениях: цифровизация госуслуг и финсектора и исследования и разработка ИТ следующего поколения. «Развитие цифрового государства – это конкуренция систем управления для общества будущего, в этом направлении у России есть как уникальный опыт, так и уникальные компетенции и пилотные проекты», – резюмировал Отоцкий.
ЦОДы, ИИ и спутники
В России более трети моделей генеративного ИИ, используемых в бизнесе, являются отечественными, напомнила Сытник. Мишустин на сессии отметил, что в России уже две собственные языковые модели ИИ – «Сбера» и «Яндекса». Сейчас, по словам премьера, «создаются целые кластеры специализированных вычислений ИИ». Сектор ИИ по плановым показателям должен составить не менее 12 трлн руб. в ВВП к 2030 г., такой показатель заявлен в обновленной стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной президентом Владимиром Путиным в 2023 г.
Из других итогов реализации предыдущей пятилетней нацпрограммы «Цифровая экономика», завершившейся в 2024 г., Мишустин отметил рост рынка цифровых платформ и маркетплейсов, он составил 40%. Рынок решений и услуг в сфере кибербезопасности вырос более чем в два раза, сообщил председатель правительства.
При этом, по словам премьера, за пять лет реализации программы «Цифровая экономика» мощность коммерческих центров обработки данных выросла на 90%, а больше половины серверного оборудования и промышленных систем хранения информации для дата-центров производится в России. Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко в интервью «Ведомостям» в январе 2025 г. отмечал, что за пять лет показатели эффективности программы превысили 95% по состоянию на декабрь 2024 г.
Мишустин также отметил, что в России активно развивается телекоммуникационная сеть, для которой используется преимущественно отечественное оборудование. По словам премьера, спрос на отечественные решения стал ключевым фактором развития российской ИТ-сферы: было создано 35 индустриальных центров компетенций по замещению и не менее 10 центров компетенций по развитию технологических решений реализуют программы по импортозамещению софта.
Среди основных планов по реализации «Экономики данных» Мишустин назвал стимулирование производства отечественных программных решений и их активное внедрение в отрасли: через 5 лет на отечественный софт должно перейти не менее 80% российских предприятий.
Среди ключевых задач председатель правительства также отметил массовый выпуск и внедрение комплексов автоматизированного управления дорожным движением, систем онлайн-мониторинга экологической ситуации и программ оценки предоставляемых коммунальных услуг. Государством будут расширены маршрутные сети беспилотных грузоперевозок, а к 2027 г. создадут основу для собственной низкоорбитальной спутниковой группировки, в дальнейшем будет запущено около 300 аппаратов, которые закроют потребности в дешевом и быстром интернете не только России, но и всех стран ЕАЭС, напомнил Мишустин.
По поручению президента РФ будет расширен выпуск оборудования для производства микроэлектроники, увеличены мощности квантового компьютера и протяженность квантовых сетей. Для реализации этих целей развивается сеть кампусов мирового уровня, которая позволит заложить основу для роста отрасли и кадров, добавил премьер.
Эксперты, однако, расходятся во взглядах, возможна ли реализация таких глобальных целей за 5 лет. Например, гендиректор группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов считает, что за этот период поднять выпуск микроэлектроники и вывести на передовой уровень квантовые компьютеры не удастся. Сейчас, поясняет эксперт, такие инновации производятся в стране в малых масштабах и стоят дорого. Аверьянов считает, что необходимо в ближайшее десятилетие концентрироваться на квантовых устройствах и развитии искусственного интеллекта – это упростит и работу бизнеса, и жизнь граждан.
В то же время эксперт рынка НТИ «Нейронет», основатель Persona Talent Владимир Козлов считает, что у России уже есть все ресурсы, чтобы стать суверенным цифровым государством: и управленческие, и технические, и человеческие. Он считает, что для ИТ-решений нужен, в первую очередь, человеческий ресурс – он в России сильный. Эксперт отметил, что за 5 лет перейти на полное импортозамещение, в том числе в вопросах аппаратных решений – реализуемая задача.
Аппаратное обеспечение, говорит Козлов, просело за последние 30 лет, это – самая слабая сторона российского ИТ-сектора. Плуготаренко в интервью «Ведомостям» также отмечал, что в России существует эта проблема: «Железо – слабое место. Не хватает ресурсов и компонентной базы». Козлов при этом считает, что решение проблемы программно-аппаратных комплексов позволит усилить цифровой суверенитет и станет гарантом защиты граждан РФ.
«Главный локомотив цифрового суверенитета – это все-таки крупные платформенные ИT-решения», – продолжает Козлов. Такие решения должны перейти на открытые системы, это медленный, но осуществимый к 2030 г. процесс. Такие платформы должны будут простимулировать и «компьютерное железо», считает эксперт.