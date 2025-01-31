Мишустин: ИТ-сектор занял уже 2,2% российского ВВП

На сегодняшний день Россия не занимает лидирующие позиции по доле ИТ-сектора в экономике, по этому показателю пока обгоняют страны, которые производят ИТ-решения на глобальный рынок – США, Китай и Индия, говорит начальник отдела изучения и развития ИИ в сфере государственного управления Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Института ВШГУ РАНХиГС Петр Отоцкий. Но если посмотреть на структуру ИТ-отрасли, Россия находится на лидирующих позициях в двух направлениях: цифровизация госуслуг и финсектора и исследования и разработка ИТ следующего поколения. «Развитие цифрового государства – это конкуренция систем управления для общества будущего, в этом направлении у России есть как уникальный опыт, так и уникальные компетенции и пилотные проекты», – резюмировал Отоцкий.