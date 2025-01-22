Сергей Плуготаренко: «Россия входит в топ-10 по индексу цифровой зрелости госуправления»

«Россия входит в топ-10 по индексу цифровой зрелости госуправления»Гендиректор АНО «Цифровая экономика» о лидерстве в применении ИИ, проблемах с импортозамещением и преодолении цифрового неравенства
В 2024 г. в России завершилась нацпрограмма «Цифровая экономика», ей на смену пришла «Экономика данных», но цели ее остались прежними – цифровизация общества и государства и обеспечение каждого гражданина доступом к интернету, онлайн-услугам и технологиям. Цифровизация нынче охватывает все сферы – от госуслуг и здравоохранения до образования и бизнеса. В условиях глобальной технологической гонки отставание в этой области приведет к потере позиций на международной арене. Именно поэтому развитие цифровых технологий – это не просто тренд, а базовое условие устойчивого развития страны.
О том, чего уже удалось достичь на этом поприще и почему технологии – это не удел стран третьего мира, а право каждого человека, в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.