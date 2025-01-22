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Сергей Плуготаренко: «Россия входит в топ-10 по индексу цифровой зрелости госуправления»

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» о лидерстве в применении ИИ, проблемах с импортозамещением и преодолении цифрового неравенства
Екатерина Кинякина
Ника Сизова
Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко
Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко / Андрей Гордеев / Ведомости

В 2024 г. в России завершилась нацпрограмма «Цифровая экономика», ей на смену пришла «Экономика данных», но цели ее остались прежними – цифровизация общества и государства и обеспечение каждого гражданина доступом к интернету, онлайн-услугам и технологиям. Цифровизация нынче охватывает все сферы – от госуслуг и здравоохранения до образования и бизнеса. В условиях глобальной технологической гонки отставание в этой области приведет к потере позиций на международной арене. Именно поэтому развитие цифровых технологий – это не просто тренд, а базовое условие устойчивого развития страны.

О том, чего уже удалось достичь на этом поприще и почему технологии – это не удел стран третьего мира, а право каждого человека, в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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