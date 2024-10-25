«Ростелеком» оценил перспективы спутникового интернета

«Ростелеком» оценил перспективы спутникового интернетаНаибольшую перспективу компания видит в подключении автомобилей и беспилотников
«Ростелеком» оценил объем российского рынка связи на негеостационарной спутниковой орбите (НГСО) к 2030 г. в 46–47 млрд руб., рассказал вице-президент по стратегическим инициативам госоператора Борис Глазков на форуме «Спектр-2024» в Сочи. При этом потенциально можно будет подключить к сетям 150 000 абонентов и почти 500 000 IoT-устройств (Internet of Things, интернет вещей).
В России создать многоспутниковые группировки на НГСО планируют госкорпорация «Роскосмос» по федеральному проекту «Сфера» (входит среднеорбитальная система «Скиф», группировка для интернета вещей «Марафон IoT» и проект телекоммуникационных спутников для высокой эллиптической орбиты «Экспресс РВ»), низкоорбитальная спутниковая система «Гонец» (также находится в ведении «Роскосмоса»), а также частные проекты спутниковых группировок на низкой орбите «Ситроникса», SR Space и «Бюро 1440».