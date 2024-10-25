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«Ростелеком» оценил перспективы спутникового интернета

Наибольшую перспективу компания видит в подключении автомобилей и беспилотников
Анна Устинова
По подсчетам «Ростелекома», для развития спутниковых систем нужно нарастить конвейерное производство спутников до 100 космических аппаратов в год/ Алексей Орлов / Ведомости

«Ростелеком» оценил объем российского рынка связи на негеостационарной спутниковой орбите (НГСО) к 2030 г. в 46–47 млрд руб., рассказал вице-президент по стратегическим инициативам госоператора Борис Глазков на форуме «Спектр-2024» в Сочи. При этом потенциально можно будет подключить к сетям 150 000 абонентов и почти 500 000 IoT-устройств (Internet of Things, интернет вещей).

В России создать многоспутниковые группировки на НГСО планируют госкорпорация «Роскосмос» по федеральному проекту «Сфера» (входит среднеорбитальная система «Скиф», группировка для интернета вещей «Марафон IoT» и проект телекоммуникационных спутников для высокой эллиптической орбиты «Экспресс РВ»), низкоорбитальная спутниковая система «Гонец» (также находится в ведении «Роскосмоса»), а также частные проекты спутниковых группировок на низкой орбите «Ситроникса», SR Space и «Бюро 1440».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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