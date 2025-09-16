Цена золота обновила рекорд

9 сентября цена на золото впервые в истории стала выше отметки в $3700 за унцию. 2 сентября стоимость декабрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд и достигла $3600,3 за унцию. Тогда Reuters называло причиной роста цен на золото слабые данные по рынку труда в США. Они укрепили ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки.