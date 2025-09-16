Цена золота обновила рекорд
Цена на золото на бирже Comex превысила отметку в $3735 за унцию, таким образом обновив исторический рекорд. Это следует из данных торгов.
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 г. на Comex выросла на 0,4% до $3735,5 за унцию.
9 сентября цена на золото впервые в истории стала выше отметки в $3700 за унцию. 2 сентября стоимость декабрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд и достигла $3600,3 за унцию. Тогда Reuters называло причиной роста цен на золото слабые данные по рынку труда в США. Они укрепили ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки.
Вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант допускал, что в перспективе стоимость золота может продолжить расти до $3700–3730, а кратковременные откаты будут рассматриваться в качестве возможности для покупки.