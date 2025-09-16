Банк России собирается разработать тестирование на рынке ЦФА

19 июня заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что капитализация российского рынка ЦФА к 2030 г. может составить 10 трлн руб. По его словам, это возможно при правильном подходе и отсутствии «перерегулирования». Согласно оценкам Минфина, сейчас рынок цифровых финансовых активов измеряется в 800 млрд руб. К концу 2025 г. рынок превысит 1 трлн руб. и может приблизиться к 2 трлн руб.