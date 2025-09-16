Банк России собирается разработать тестирование на рынке ЦФА
Центральный банк России планирует разработать механизмы проведения тестирования на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА), аналогичные механизмам на рынке ценных бумаг. Об этом сообщается в проекте основных направлений развития финансового рынка регулятора на 2026–2028 гг.
Вместе с введением процедуры тестирования также предполагается исключить из регулирования лимиты для неквалифицированных инвесторов на совершение сделок на рынке ЦФА. Сейчас лимит для них на покупку ЦФА составляет 600 000 руб. в год. Ранее сообщалось, что рассматривается возможность его увеличения до 1 млн руб.
Кроме того, Банк России намерен обязать указывать в решениях о выпуске цифровых финансовых активов возможности их приобретения квалифицированными инвесторами. Меры планируется внедрить с целью устранения регуляторного арбитража при приобретении сходных по своей сути финансовых инструментов.
19 июня заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что капитализация российского рынка ЦФА к 2030 г. может составить 10 трлн руб. По его словам, это возможно при правильном подходе и отсутствии «перерегулирования». Согласно оценкам Минфина, сейчас рынок цифровых финансовых активов измеряется в 800 млрд руб. К концу 2025 г. рынок превысит 1 трлн руб. и может приблизиться к 2 трлн руб.