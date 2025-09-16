Банк России рассмотрит изменения в правилах выкупа акций у миноритариев

Кроме того, регулятор хочет усовершенствовать определение порога владения акциями, при котором крупный акционер должен направить обязательное предложение о выкупе бумаг. Регулятор также намерен расширить свои полномочия в части сроков проверки и контроля за процедурами направления обязательного предложения и принудительного выкупа. Это даст возможность обеспечить всестороннюю проверку законности проведения указанных корпоративных действий.