Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Банк России рассмотрит изменения в правилах выкупа акций у миноритариев

Ведомости

Центральный банк России планирует изменить правовое регулирование выкупа акций у миноритариев со стороны крупных акционеров. Об этом сообщается в проекте основных направлений развития финансового рынка регулятора на 2026–2028 гг.

В частности, речь идет об увеличении минимального числа акций, приобретение которого даст крупному акционеру право принудительного выкупа бумаг у других инвесторов. По мнению Банка России, это позволит в большей степени гарантировать справедливую цену выкупа.

Кроме того, регулятор хочет усовершенствовать определение порога владения акциями, при котором крупный акционер должен направить обязательное предложение о выкупе бумаг. Регулятор также намерен расширить свои полномочия в части сроков проверки и контроля за процедурами направления обязательного предложения и принудительного выкупа. Это даст возможность обеспечить всестороннюю проверку законности проведения указанных корпоративных действий.

ЦБ подчеркнул важность обеспечения должных гарантий соблюдения баланса интересов приобретателя крупных пакетов акций и инвесторов, включая миноритарных акционеров, с учетом недобросовестных практик, выявленных в ходе осуществления контроля за приобретением крупных пакетов акций.

8 сентября директор департамента инфраструктуры финансового рынка Центробанка Кирилл Пронин заявил, что регулятор затеял реформу в сфере противодействия инсайдерской торговле и манипулированию. Он уточнил, что раскрытие инсайдерских сделок станет подробнее и будет касаться всех эмитентов, а наказывать за манипулирование рынком ЦБ сможет быстрее благодаря увеличению скорости проверок.

Для реализации реформы готовится пакет законопроектов, которые будут внесены в Госдуму в осеннюю сессию. Пронин выразил надежду, что новое регулирование вступит в силу в 2026 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь