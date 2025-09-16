Банк России рассмотрит изменения в правилах выкупа акций у миноритариев
Центральный банк России планирует изменить правовое регулирование выкупа акций у миноритариев со стороны крупных акционеров. Об этом сообщается в проекте основных направлений развития финансового рынка регулятора на 2026–2028 гг.
В частности, речь идет об увеличении минимального числа акций, приобретение которого даст крупному акционеру право принудительного выкупа бумаг у других инвесторов. По мнению Банка России, это позволит в большей степени гарантировать справедливую цену выкупа.
Кроме того, регулятор хочет усовершенствовать определение порога владения акциями, при котором крупный акционер должен направить обязательное предложение о выкупе бумаг. Регулятор также намерен расширить свои полномочия в части сроков проверки и контроля за процедурами направления обязательного предложения и принудительного выкупа. Это даст возможность обеспечить всестороннюю проверку законности проведения указанных корпоративных действий.
ЦБ подчеркнул важность обеспечения должных гарантий соблюдения баланса интересов приобретателя крупных пакетов акций и инвесторов, включая миноритарных акционеров, с учетом недобросовестных практик, выявленных в ходе осуществления контроля за приобретением крупных пакетов акций.
8 сентября директор департамента инфраструктуры финансового рынка Центробанка Кирилл Пронин заявил, что регулятор затеял реформу в сфере противодействия инсайдерской торговле и манипулированию. Он уточнил, что раскрытие инсайдерских сделок станет подробнее и будет касаться всех эмитентов, а наказывать за манипулирование рынком ЦБ сможет быстрее благодаря увеличению скорости проверок.
Для реализации реформы готовится пакет законопроектов, которые будут внесены в Госдуму в осеннюю сессию. Пронин выразил надежду, что новое регулирование вступит в силу в 2026 г.