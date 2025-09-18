Аналитики ожидают рост индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов к концу 2025 года
Опрошенные «Ведомостями» аналитики прогнозируют рост индекса Московской биржи выше 3000 пунктов к концу 2025 г.
Директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников заявил, что отечественный рынок акций выглядит перепроданным с учетом снижения ставок с начала лета и начавшегося ослабления рубля. По его словам, отчетность компаний за первое полугодие в большинстве случаев превзошла консервативные прогнозы. На этом фоне Таченников не видит существенного потенциала снижения индекса, но наиболее вероятным катализатором для разворота рынка считает геополитику. По оценке «Синары», справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец 2025 г. составляет 3450 пунктов (+23,6% к текущему).
Аналитик-стратег УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев указал, что Ссижение ключевой ставки является положительным сигналом для акций, но в нынешних условиях больше поддерживает облигации. Он отметил, что для роста рынка акций требуются более мощные катализаторы, в частности быстрое снижение ставки, прогресс в переговорном процессе по Украине и значительный рост мировых цен на энергоресурсы. Прогноз «Альфа-капитала» по индексу Мосбиржи на конец этого года – 3000–3100 пунктов (+7,5–11,1%).
Для заметного роста интереса к акциям ключевая ставка должна быть ниже 15%, сказала ведущий аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева. На конец года она таргетирует ставку в 15–16%, так что спрос может активизироваться ближе к IV кварталу. Прогноз «Цифра брокера» по индексу Мосбиржи на конец 2025 г. – 3300 пунктов (+18,2%). Аналогичные ожидания у «Финама», сообщила руководитель отдела анализа акций компании Наталья Малых.
Стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев выразил мнение, что удержание индекса на уровне 2800 пунктов позволит рассчитывать на новую волну роста с целями выше 3000 пунктов. Прогноз брокера ВТБ по бенчмарку на следующие 12 месяцев – 3500–3600 пунктов (25,4–29%).