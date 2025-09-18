Аналитики ожидают рост индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов к концу 2025 года

Директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников заявил, что отечественный рынок акций выглядит перепроданным с учетом снижения ставок с начала лета и начавшегося ослабления рубля. По его словам, отчетность компаний за первое полугодие в большинстве случаев превзошла консервативные прогнозы. На этом фоне Таченников не видит существенного потенциала снижения индекса, но наиболее вероятным катализатором для разворота рынка считает геополитику. По оценке «Синары», справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец 2025 г. составляет 3450 пунктов (+23,6% к текущему).