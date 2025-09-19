Основная сессия торгов на фондовом рынке открылась снижением индексов

По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи составил 2788,02 пункта (-0,2%), индекс РТС – 1055,98 пункта (-0,2%). К 10:20 индекс Мосбиржи сократился на 0,24% до 2786,98 пункта, индекс РТС – на 0,24% и достиг 1055,54 пункта.