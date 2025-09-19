Основная сессия торгов на фондовом рынке открылась снижением индексов
Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже снизился. Индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,2%, следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи составил 2788,02 пункта (-0,2%), индекс РТС – 1055,98 пункта (-0,2%). К 10:20 индекс Мосбиржи сократился на 0,24% до 2786,98 пункта, индекс РТС – на 0,24% и достиг 1055,54 пункта.
Подорожали акции «Норильского никеля» (+0,70%), X5 (+0,53%), Сбербанка (+0,46%), Газпрома (+0,38%), «Полюса» (+0,37%), ПАО «Лукойл» (+0,34%). Подешевели бумаги Whoosh (-1,41%), АФК «Система» (-0,53%), ВТБ (-0,47%), ПАО «Мечел» (-0,36%).
19 сентября индекс IMOEX2 на открытии утренней торговой сессии Мосбиржи снизился на 0,46% и находился на уровне 2780,72 пункта по состоянию на 07:00 мск. Подешевели акции «ПИК» (-1,6%), ВТБ (-1,5%), «Русала» (-1,4%), «Аэрофлота» (-1,1%), МКПАО «ВК» (-1%), ПАО «Лукойл» (-0,8%). Подорожали акции «Роснефти» (+0,2%), «Алроса» (+0,1%), «Мосбиржи» (+0,1%), «МТС» (+0,1%).