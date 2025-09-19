«Эталон» установил рекорд по продажам в августе 2025 года
Совокупный объем продаж девелопера «Эталон» по итогам августа 2025 г. вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 76 000 кв. м. Это рекорд в истории группы. Об этом сообщается на сайте застройщика.
В денежном выражении продажи увеличились на 45% до почти 19 млрд руб. Показатели стали наивысшими для августа за историю компании. На операционные результаты повлияли успешное закрытие крупной сделки на рынке коммерческой недвижимости и рекордные продажи квартир в жилом квартале Shagal. В августе «Эталон» завершил продажу бизнес-центра класса А «Тесла» в Москве. Транзакция стала крупнейшей на рынке российской офисной недвижимости в 2025 г.
«Эталон» демонстрирует лидерские позиции на рынке жилой недвижимости. По информации «Дом.РФ», в августе в ЖК Shagal продано 145 лотов (+12% по сравнению с июлем) общей площадью 7800 кв. м (+15%). В денежном выражении объем продаж составил более 4 млрд руб. (+17%). Средняя цена квадратного метра достигла 513 000 руб.
15 сентября вице-президент по экономике и финансам «Эталона» Илья Косолапов заявил, что девелопер планирует вернуться к вопросу о выплате дивидендов после выхода на чистую прибыль. В группе рассчитывают, что чистая прибыль станет положительной при ключевой ставке около 14% годовых. Последний раз «Эталон» выплачивал дивиденды за 2020 г. в размере 9,39 руб. на акцию.
Группа «Эталон» была основана в 1987 г. Российская компания работает в сфере девелопмента и строительства и является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в РФ. Компания была зарегистрирована на Кипре. 18 апреля группа представила документы на регистрацию в России.