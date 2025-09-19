«Эталон» установил рекорд по продажам в августе 2025 года

В денежном выражении продажи увеличились на 45% до почти 19 млрд руб. Показатели стали наивысшими для августа за историю компании. На операционные результаты повлияли успешное закрытие крупной сделки на рынке коммерческой недвижимости и рекордные продажи квартир в жилом квартале Shagal. В августе «Эталон» завершил продажу бизнес-центра класса А «Тесла» в Москве. Транзакция стала крупнейшей на рынке российской офисной недвижимости в 2025 г.