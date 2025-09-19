Акции «М.Видео» резко упали на открытии торгов
Акции «М.Видео» упали с 83,45 руб. до 81,3 руб. на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 11:31 мск бумаги торгуются на уровне 80,25 руб. (-3,43%).
9 сентября совет директоров «М.Видео» вынес на повестку общего собрания акционеров вопрос о проведении допэмиссии акций по открытой подписке. Общее собрание акционеров компании пройдет 13 октября. Цена акции при допэмиссии будет определена после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых бумаг.
Днем ранее стало известно, что совет директоров «М.Видео» рассмотрит ряд вопросов об изменении формата допэмиссии акций. Тогда сообщалось о намерении совета директоров предложить акционерам отказаться от допэмиссии по закрытой подписке в пользу открытой и утвердить порядок определения цены размещения ценных бумаг.