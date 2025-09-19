ВЭБ.РФ проведет сбор заявок на облигации объемом от $300 млн
Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов будет не выше 7,50% годовых. Номинал бумаг составит $1000. Техническое размещение ожидается 26 сентября. Агентом по размещению ВЭБ выступит самостоятельно.
Выпуск смогут приобрести неквалифицированные инвесторы. Он удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
27 мая заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский сообщил, что корпорация может начать размещение сукук-облигаций – инструментов исламского партнерского финансирования. Возможный выпуск связан с утвержденной стратегией развития ВЭБ.РФ до 2030 г., согласно которой планируется значительное увеличение кредитного портфеля корпорации.