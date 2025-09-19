ВЭБ.РФ проведет сбор заявок на облигации объемом от $300 млн

ВЭБ.РФ планирует 24 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на пятилетние облигации серии ПБО-002Р-54В объемом не менее $300 млн с расчетами в рублях. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.