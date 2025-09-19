ЦБ: «квалам» будут доступны ценные бумаги, привязанные к цене цифровой валюты
Квалифицированным инвесторам станут доступны ценные бумаги, привязанные к цене цифровой валюты, и расчетные производные финансовые инструменты, базисным активом которых является цена цифровой валюты. Это следует из проекта указания, подготовленного Центральным банком России.
Проект вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
17 июля Банк России уточнил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора. В частности, размер дохода должен составлять не менее 12 млн руб. в год за последние два года. При том в сочетании с другими критериями требование по размеру ежегодного дохода снижается до 6 млн руб. В эту сумму не включены доходы от продажи недвижимости.
По образовательному критерию вместо требования о наличии высшего экономического образования был установлен перечень специальностей и направлений подготовки, в том числе в комбинации с критерием дохода или имущества. Так человек может стать квалифицированным инвестором, если он получил образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» или «налоги и налогообложение» и его средний годовой доход составляет 6 млн руб.
В список сертификатов, учитываемых при признании инвестора квалифицированным, также добавлены международные сертификаты, которые используются в качестве требований к инвестиционным советникам.