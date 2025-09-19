ЦБ: «квалам» будут доступны ценные бумаги, привязанные к цене цифровой валюты

По образовательному критерию вместо требования о наличии высшего экономического образования был установлен перечень специальностей и направлений подготовки, в том числе в комбинации с критерием дохода или имущества. Так человек может стать квалифицированным инвестором, если он получил образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» или «налоги и налогообложение» и его средний годовой доход составляет 6 млн руб.