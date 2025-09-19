Газета
Главная / Инвестиции /

Акции «Мечела» подешевели на 2,5%

Ведомости

Стоимость обыкновенной акции горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» на Московской бирже упала на 2,51% и достигла 73,39 руб. по состоянию на 17:40 мск. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

28 августа «Мечел» опубликовал финансовые результаты по МСФО в первом полугодии 2025 г. Выручка компании снизилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 152,3 млрд руб. Показатель EBITDA сократился почти в шесть раз в годовом выражении до 5,7 млрд руб.

Убыток, приходящийся на акционеров, вырос более чем вдвое до 40,5 млрд руб. Финансовые расходы выросли на треть до 26,8 млрд руб. Чистый долг без пеней и штрафов на 30 июня 2025 г. составил 252,7 млрд руб. (на 3% меньше по сравнению с показателем на конец 2024 г.). 

