Акции «Мечела» подешевели на 2,5%

Убыток, приходящийся на акционеров, вырос более чем вдвое до 40,5 млрд руб. Финансовые расходы выросли на треть до 26,8 млрд руб. Чистый долг без пеней и штрафов на 30 июня 2025 г. составил 252,7 млрд руб. (на 3% меньше по сравнению с показателем на конец 2024 г.).