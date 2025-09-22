На открытии утренней сессии рынка акций индекс IMOEX2 снизился на 0,4%
Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже открылся снижением. К 07:01 по мск индекс IMOEX2 достиг 2737,47 пунктов (-0,4%), следует из данных на сайте торговой площадки.
Лидерами снижения среди «голубых фишек» стали акции «ПИК» (-1,9%), АФК «Система» (-0,9%), «Норильского никеля» (-0,9%), «НЛМК» (-0,8%), «Татнефти» (-0,7%), Сбербанка (-0,6%), «Сургутнефтегаза» (-0,6%), «МТС» (-0,6%), «Фосагро» (-0,6%). Подорожали акции ВТБ (+1,6%), «Полюса» (+0,7%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,5%), «Алросы» (+0,4%), «Аэрофлота» (+0,2%).
18 сентября опрошенные «Ведомостями» аналитики прогнозировали рост индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов к концу 2025 г. Директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников сообщил, что отечественный рынок акций выглядит перепроданным с учетом снижения ставок с начала лета и начавшегося ослабления рубля. «Синара» оценивает справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец 2025 г. в 3450 пунктов (+23,6% к текущему).
Стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев заявил, что удержание индекса на уровне 2800 пунктов позволит рассчитывать на новую волну роста с целями выше 3000 пунктов. Прогноз брокера ВТБ по бенчмарку на следующие 12 месяцев – 3500–3600 пунктов (25,4–29%).