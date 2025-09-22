На открытии утренней сессии рынка акций индекс IMOEX2 снизился на 0,4%

18 сентября опрошенные «Ведомостями» аналитики прогнозировали рост индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов к концу 2025 г. Директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников сообщил, что отечественный рынок акций выглядит перепроданным с учетом снижения ставок с начала лета и начавшегося ослабления рубля. «Синара» оценивает справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец 2025 г. в 3450 пунктов (+23,6% к текущему).