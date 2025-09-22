Газета
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа возобновит вечерние торги на денежном рынке с 22 сентября

Ведомости

Московская биржа с 22 сентября возобновит вечернюю торговую сессию на денежном рынке. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Отмечается, что возможность заключения сделок репо вечером сделает удобнее обслуживание клиентов профессиональных участников рынка и позволит банкам, брокерам и управляющим компаниям повысить гибкость управления ликвидностью. Профессиональные участники торгов смогут заключать адресные сделки репо с центральным контрагентом и сделки междилерского репо с 19:00 до 23:50 мск с расчетами в рублях, юанях, тенге и белорусских рублях. Для заключения сделок репо доступны все торгуемые на Мосбирже акции, облигации и клиринговые сертификаты участия.

С 22 сентября профессиональным участникам торгов и их клиентам в вечернюю торговую сессию с 19:00 до 23:50 мск на Мосбирже будут доступны сделки с акциями, облигациями, паями инвестиционных фондов, фьючерсами и опционами на различные активы и операции репо под залог ценных бумаг.

25 августа Мосбиржа объявила, что с 26 августа на вечерней торговой сессии фондового рынка площадки инвесторы смогут совершать сделки еще с 987 облигациями, в частности с корпоративными и муниципальными ценными бумагами. В общей сложности число облигаций, доступных вечером, достигло 1320.

По данным площадки, частные инвесторы являются ключевыми участниками вечерней торговой сессии. Их доля на вечерних торгах составляет примерно 70% от совокупного объема сделок. С начала 2025 г. физлица вложили в облигации на Московской бирже 1,25 трлн руб., что вдвое превышает показатель за такой же период 2024 г.

