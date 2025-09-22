Мосбиржа возобновит вечерние торги на денежном рынке с 22 сентября

Отмечается, что возможность заключения сделок репо вечером сделает удобнее обслуживание клиентов профессиональных участников рынка и позволит банкам, брокерам и управляющим компаниям повысить гибкость управления ликвидностью. Профессиональные участники торгов смогут заключать адресные сделки репо с центральным контрагентом и сделки междилерского репо с 19:00 до 23:50 мск с расчетами в рублях, юанях, тенге и белорусских рублях. Для заключения сделок репо доступны все торгуемые на Мосбирже акции, облигации и клиринговые сертификаты участия.