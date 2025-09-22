Акционеры «Мегафона» одобрили дивиденды за первое полугодие

В апреле акционеры «Мегафона» утвердили дивиденды по итогам 2024 г. в 25,33 руб. на акцию, что в сумме составило 15,7 млрд руб. Выручка компании в прошлом году выросла на 9,43% и достигла 485,9 млрд руб. Ее рост обусловлен расширением абонентской базы, увеличением объема потребляемого мобильного интернет-трафика и активным развитие сегмента B2B.