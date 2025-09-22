Акционеры «Мегафона» одобрили дивиденды за первое полугодие
Акционеры ПАО «Мегафон» утвердили дивиденды за первое полугодие 2025 г. в размере 22,06 руб. за одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 29 сентября.
15 августа совет директоров «Мегафона» рекомендовал направить на выплату дивидендов за первое полугодие 2025 г. 13,68 млрд руб., или 22,06 руб. на акцию.
В апреле акционеры «Мегафона» утвердили дивиденды по итогам 2024 г. в 25,33 руб. на акцию, что в сумме составило 15,7 млрд руб. Выручка компании в прошлом году выросла на 9,43% и достигла 485,9 млрд руб. Ее рост обусловлен расширением абонентской базы, увеличением объема потребляемого мобильного интернет-трафика и активным развитие сегмента B2B.
«Мегафон» предоставляет услуги в области информационных технологий и телекоммуникаций по всем основным направлениям. Компания работает в сегментах телеком‑рынка в России, республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистане.