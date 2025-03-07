Выручка «Мегафона» в 2024 году выросла до 485 млрд рублей

Сервисная выручка компании также показала положительную динамику, увеличившись на 8,09% до 406,32 млрд руб. Это связали с ростом числа активных клиентов и с увеличением интернет-трафика, потребляемого абонентами. Он поднялся на 15% в декабре 2024 г. по сравнению с декабрем 2023 г.