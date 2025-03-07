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Выручка «Мегафона» в 2024 году выросла до 485 млрд рублей

Ведомости

По итогам 2024 г. выручка «Мегафона» составила 485,9 млрд руб., увеличившись на 9,43%. Данные опубликованы в финансовой отчетности оператора.

В компании подчеркнули, что такой рост выручки был обусловлен несколькими факторами. Основные из них – это расширение абонентской базы, увеличение объема потребляемого мобильного интернет-трафика и активное развитие сегмента B2B.

В течение года абонентская база Мегафона увеличилась на 1,69% и достигла 78 млн пользователей. Представители оператора считают, что этому поспособствовал запуск расширенной линейки тарифов и новые предложения от виртуального оператора Yota.

Сервисная выручка компании также показала положительную динамику, увеличившись на 8,09% до 406,32 млрд руб. Это связали с ростом числа активных клиентов и с увеличением интернет-трафика, потребляемого абонентами. Он поднялся на 15% в декабре 2024 г. по сравнению с декабрем 2023 г.

Продажи абонентского оборудования выросли на 16,85% и составили 79,65 млрд руб.

28 февраля сообщалось, что «Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе. В ФАС поясняли, что теперь во время пребывания абонентов на полуострове минуты, СМС и гигабайты расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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