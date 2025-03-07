Выручка «Мегафона» в 2024 году выросла до 485 млрд рублей
По итогам 2024 г. выручка «Мегафона» составила 485,9 млрд руб., увеличившись на 9,43%. Данные опубликованы в финансовой отчетности оператора.
В компании подчеркнули, что такой рост выручки был обусловлен несколькими факторами. Основные из них – это расширение абонентской базы, увеличение объема потребляемого мобильного интернет-трафика и активное развитие сегмента B2B.
В течение года абонентская база Мегафона увеличилась на 1,69% и достигла 78 млн пользователей. Представители оператора считают, что этому поспособствовал запуск расширенной линейки тарифов и новые предложения от виртуального оператора Yota.
Сервисная выручка компании также показала положительную динамику, увеличившись на 8,09% до 406,32 млрд руб. Это связали с ростом числа активных клиентов и с увеличением интернет-трафика, потребляемого абонентами. Он поднялся на 15% в декабре 2024 г. по сравнению с декабрем 2023 г.
Продажи абонентского оборудования выросли на 16,85% и составили 79,65 млрд руб.
28 февраля сообщалось, что «Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе. В ФАС поясняли, что теперь во время пребывания абонентов на полуострове минуты, СМС и гигабайты расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана.