Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «М.Видео»
Акции «М.Видео» упали на 20% и достигли 63,4 руб. по состоянию на 13:27 мск. На этом фоне Московская биржа объявила дискретный аукцион. Возобновление торгов по бумаге запланировано на 14:15 мск.
В «М.Видео» сообщили «Ведомостям», что рассматривают различные возможности для финансирования. «Формат открытой допэмиссии позволит иметь гибкость в выборе оптимальных форматов финансирования компании. При этом все действующие акционеры смогут воспользоваться в соответствии с законом преимущественным правом и в том числе завершить процесс докапитализации компании на 30 млрд руб.», – отметили там.
9 сентября совет директоров «М.Видео» вынес на повестку общего собрания акционеров вопрос о проведении допэмиссии акций по открытой подписке. Уточнялось, что цена акции при допэмиссии будет определена после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций.
Общее собрание акционеров компании состоится 13 октября.