Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «М.Видео»

Ведомости

Акции «М.Видео» упали на 20% и достигли 63,4 руб. по состоянию на 13:27 мск. На этом фоне Московская биржа объявила дискретный аукцион. Возобновление торгов по бумаге запланировано на 14:15 мск.

22 сентября совет директоров «М.Видео» предложил акционерам увеличить уставный капитал компании на 15 млрд руб. путем размещения по открытой подписке 1,5 млрд обыкновенных акций номиналом 10 руб. Кроме того, акционерам предлагается утвердить объем объявленных акций в размере до 2 млрд штук.

В «М.Видео» сообщили «Ведомостям», что рассматривают различные возможности для финансирования. «Формат открытой допэмиссии позволит иметь гибкость в выборе оптимальных форматов финансирования компании. При этом все действующие акционеры смогут воспользоваться в соответствии с законом преимущественным правом и в том числе завершить процесс докапитализации компании на 30 млрд руб.», – отметили там.

9 сентября совет директоров «М.Видео» вынес на повестку общего собрания акционеров вопрос о проведении допэмиссии акций по открытой подписке. Уточнялось, что цена акции при допэмиссии будет определена после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций.

Общее собрание акционеров компании состоится 13 октября.

