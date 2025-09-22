Индекс Мосбиржи вырос после заявлений Путина по ДСНВ

22 сентября Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Он заявил, что отказ от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности был вынужденным шагом. Полный отказ от наследия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) президент назвал ошибочным. По его словам, Россия готова после 5 февраля 2026 г. еще год придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях.