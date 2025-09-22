Газета
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи вырос после заявлений Путина по ДСНВ

Ведомости

Индекс IMOEX2 вырос на фоне выступления президента России Владимира Путина на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Совещание президента с постоянными членами Совбеза началось в 14:45 мск. По состоянию на 14:50 мск индекс IMOEX2 составлял 2708,28 пункта. К 15:10 мск он увеличился до 2728,85 пункта.

22 сентября Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Он заявил, что отказ от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности был вынужденным шагом. Полный отказ от наследия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) президент назвал ошибочным. По его словам, Россия готова после 5 февраля 2026 г. еще год придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях.

Путин подчеркнул, что Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений. В то же время он поручил профильным ведомствам уделить особое внимание отслеживанию планов наращивания стратегических компонентов в системе ПРО США.

