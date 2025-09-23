Президент «Элемента» заявил об отсутствии планов по делистингу

Согласно действующему законодательству, для делистинга нужно согласие 95% акционеров. В «Элементе» число акций, которые находятся в свободном обращении, составляет больше 10%. Решение по делистингу может приниматься только при участии миноритарных акционеров. Иванцов добавил, что одной из задач в рамках национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» является рост капитализации фондового рынка, которому будет способствовать увеличение числа публичных компаний, а не их сокращение.