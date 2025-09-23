Президент «Элемента» заявил об отсутствии планов по делистингу
Разработчик и производитель микроэлектроники «Элемент» не планирует делистинг. Об этом заявил «Коммерсанту» президент группы компаний Илья Иванцов на форуме «Микроэлектроника 2025».
«Ни у менеджмента, ни у акционеров не было и нет планов по делистингу ПАО "Элемент". Мы безусловно продолжаем развиваться как публичная компания», – подчеркнул Иванцов.
Согласно действующему законодательству, для делистинга нужно согласие 95% акционеров. В «Элементе» число акций, которые находятся в свободном обращении, составляет больше 10%. Решение по делистингу может приниматься только при участии миноритарных акционеров. Иванцов добавил, что одной из задач в рамках национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» является рост капитализации фондового рынка, которому будет способствовать увеличение числа публичных компаний, а не их сокращение.
19 сентября «Коммерсантъ» писал, что бумаги «Элемента» могут снять с биржи, если Сбербанк купит актив. Держателем контрольного пакета «Элемента» является АФК «Система». Компания ведет переговоры со Сбербанком о продаже своей доли. Если сделка состоится, возможен вариант делистинга группы. По словам источника издания, «у государства есть точка зрения, что сектор микроэлектроники в сложившихся условиях не должен быть публичным».
«Элемент» является крупнейшим производителем российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Предприятия группы занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, контактирующих устройств и радиоэлектронной аппаратуры.