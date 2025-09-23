Выплаты дивидендов в первом полугодии 2025 года сократились вдвое
Объем промежуточных дивидендов российских компаний в первом полугодии 2025 г. оказался почти в два раза ниже, чем за аналогичный период 2024 г. и составил 341,8 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По оценке издания, к середине сентября советы директоров 22 эмитентов рекомендовали к выплате промежуточных дивидендов 341,8 млрд руб. Внеочередные собрания акционеров шести компаний, включая «Яндекс», «ВИ.ру» и «Куйбышевазот», уже утвердили предложенные советами директоров выплаты на сумму около 100 млрд руб. По остальным эмитентам собрания акционеров состоятся в ближайшие недели.
Сильнее всего сократили выплаты «Газпром нефть» (с 246,4 млрд руб. до 82 млрд руб.) и «Татнефть» – в 2,7 раза до 33,4 млрд руб. Ключевой причиной стало ухудшение финансовых показателей компаний. Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО за первое полугодие 2025 г. составила 161 млрд руб. против 341 млрд руб. в прошлом году, прибыль «Татнефти» упала с 151 млрд руб. до 54 млрд руб. Это связано с падением цен на нефть на фоне торговых войн США. Негативный эффект усилило укрепление курса рубля.
Металлургические компании, пострадавшие из-за снижения цен на сырье и укрепления рубля, в основной массе отказались от промежуточных выплат. В том числе, «Северсталь» и ММК, выплатившие дивиденды в 2024 г., не стали этого делать в текущем году. Металлургические компании находятся в сложном положении, поскольку спрос на их продукцию сильно зависит от денежно-кредитной политика Центробанка.
Из общей картины выбивались производители удобрений, отмечает газета. Совет директоров «Фосагро» рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов 35 млрд руб., что в 2,3 раза больше, чем за тот же период 2024 г. В то же время на рынке появились эмитенты, которые ранее не платили дивиденды за полугодие. На фоне рекордных цен на золото совет директоров «Полюса» предложил заплатить дивиденды за первое полугодие в 9,6 млрд руб. «Хэдхантер» также планирует выплатить дивиденды в размере практически 11 млрд руб.
12 августа «Ведомости» со ссылкой исследование экспертов аналитической компании «Эйлер» писали, что объем дивидендов за первое полугодие 19 российских публичных компаний, дивидендная политика которых допускает промежуточные выплаты, может упасть на 38% год к году до 580 млрд руб. Снижения дивидендов они ожидали на фоне сокращения выплат нефтегазовыми компаниями и отказа сталеваров от выплат.