Выплаты дивидендов в первом полугодии 2025 года сократились вдвое

Из общей картины выбивались производители удобрений, отмечает газета. Совет директоров «Фосагро» рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов 35 млрд руб., что в 2,3 раза больше, чем за тот же период 2024 г. В то же время на рынке появились эмитенты, которые ранее не платили дивиденды за полугодие. На фоне рекордных цен на золото совет директоров «Полюса» предложил заплатить дивиденды за первое полугодие в 9,6 млрд руб. «Хэдхантер» также планирует выплатить дивиденды в размере практически 11 млрд руб.