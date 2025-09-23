Рынок акций открылся в основную сессию ростом индекса Мосбиржи
Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской биржи продолжил рост. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,4% и достиг 2753,1 пункта, индекс РТС также увеличился на 0,4% и составил 1032,26 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Лидерами снижения среди «голубых фишек» стали акции «М.видео» (-3,56%), АФК «Система» (-0,61%), «Аэрофлота» (-0,56%), X5 (-0,52%), «Самолета» (-0,48%), «Норильского никеля» (-0,46%). Подорожали акции банка «Санкт-Петербург» (+2,73%), МКПАО «Хэдхантер» (+1,47%), ПАО «Транснефть» (+0,49%), МКПАО «Т-Технологии» (+0,26%), ПАО «Северсталь» (+0,20%).
23 сентября на старте торгов утренней сессии на Мосбирже рынок акций продемонстрировал умеренно позитивную динамику. К 07:01 мск индекс IMOEX2 увеличился на 0,4% и достиг 2752,99 пункта.
Подорожали акции «Лукойла» (+0,8%), «Сургутнефтегаза» (+0,8%), ПАО «Полюс» (+0,8%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,8%), «Аэрофлота» (+0,7%), «Татнефти» (+0,7%), «Мосбиржи» (+0,5%), «Фосагро» (+0,5%), «МТС» (+0,4%), «Норильского никеля» (+0,4%). Подешевели акции ВТБ (-0,3%).