Рынок акций открылся в основную сессию ростом индекса Мосбиржи

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской биржи продолжил рост. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,4% и достиг 2753,1 пункта, индекс РТС также увеличился на 0,4% и составил 1032,26 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.