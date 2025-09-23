Газета
Прибыль Т-банка за восемь месяцев 2025 года упала на 14%

Прибыль Т-банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за восемь месяцев 2025 г. сократилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 33,3 млрд руб. Об этом свидетельствуют финансовые результаты группы «Т-технологии», куда входят Т-банк, страховая компания, мобильный оператор и лайфстайл-сервисы.

За август 2025 г. число активных пользователей экосистемы «Т-технологий» выросло на 9% год к году до 33,7 млн. Общий объем покупок клиентов за январь – август текущего года увеличился на 16% и составил более 6,4 трлн руб. Кредитный портфель превысил 3 трлн руб. и продемонстрировал рост 0,9% за месяц и на 15,5% с начала года. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах пользователей превысил 5,9 трлн руб. (+11% с начала 2025 г.).

Общее число клиентов экосистемы компании возросло на 15% год к году и достигло 52,4 млн человек. Консолидированный кредитный портфель на конец августа превысил 3 трлн руб. (+0,9% к июлю). Средства клиентов на счетах увеличились на 4% с начала года и превысили 4 трлн руб. Суммарный объем средств клиентов на счетах и активов под управлением вырос на 10,6 и составил почти 6 трлн руб.

Совокупный инвестиционный портфель вырос на 27,7% с начала 2025 г. и на 5,5% по сравнению с июлем и приблизился к 1,9 трлн руб. Общий капитал Т-банка по РСБУ на конец августа достиг 542 млрд руб.

Президент «Т-технологий» Станислав Близнюк заявил, что группа сохраняет прогнозы на 2025 г. по росту чистой прибыли не менее 40% и рентабельности капитала более 30%. Компания по-прежнему намерена платить дивиденды ежеквартально.

22 августа «Ведомости» писали, что чистая прибыль по международным стандартам «Т-технологий» по итогам II квартала превзошла ожидания аналитиков, опрошенных изданием. Они объяснили это ростом доходов по нерегулярным статьям.

Тогда БКС оценила отчетность «Т-технологий» как сильную, заявил старший аналитик инвесткомпании Артем Перминов. «Синара» тоже оценила отчетность как позитивную, сообщила старший аналитик инвестбанка Ольга Найденова. Результаты по чистой прибыли также оказались лучше ожиданий «Ренессанс капитала».

