Прибыль Т-банка за восемь месяцев 2025 года упала на 14%

За август 2025 г. число активных пользователей экосистемы «Т-технологий» выросло на 9% год к году до 33,7 млн. Общий объем покупок клиентов за январь – август текущего года увеличился на 16% и составил более 6,4 трлн руб. Кредитный портфель превысил 3 трлн руб. и продемонстрировал рост 0,9% за месяц и на 15,5% с начала года. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах пользователей превысил 5,9 трлн руб. (+11% с начала 2025 г.).