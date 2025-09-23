Газета
Главная / Инвестиции /

«Селигдар» в конце сентября – начале октября соберет заявки на бонды

Ведомости

ПАО «Селигдар» в конце сентября – начале октября собирается провести сбор заявок на облигации со сроком обращения 2,5 года серии 001Р-06 объемом от 3 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки первого купона будет не выше 17,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 18,68% годовых. Организаторами станут «ВТБ капитал трейдинг», Газпромбанк и Совкомбанк. Выпуск смогут приобрести неквалифицированные инвесторы.

В августе «Селигдар» первым в России выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА) с привязкой к цене золота на Московской бирже. Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование инвестора к эмитенту и дает фиксированную доходность в размере 20% годовых с квартальной выплатой.

Оператором выпуска был Альфа-банк. Размещение ЦФА проводилось с 26 августа по 2 сентября. Активы были доступны как квалифицированным инвесторам, так и неквалифицированным.

