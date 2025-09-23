«Селигдар» в конце сентября – начале октября соберет заявки на бонды

ПАО «Селигдар» в конце сентября – начале октября собирается провести сбор заявок на облигации со сроком обращения 2,5 года серии 001Р-06 объемом от 3 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.