Фонд под управлением «ВИМ инвестиций» стал совладельцем E-ПРОМ

Фонд Pre-IPO 2 под управлением АО «ВИМ инвестиции» приобрел долю в капитале компании Е-ПРОМ. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

E-ПРОМ входит в тройку лидеров по производству зарядных станций для электромобилей. Компания разрабатывает, производит, продает и обслуживает электрозарядные станции (ЭЗС). Среди ее клиентов «Россети», «Русгидро», «Мособлэнерго», «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Камаз» и др.

Коммерческий директор Е-ПРОМ Николай Смирнов заявил, что компания рассчитает, что «ВИМ инвестиции», как институциональный инвестор, обеспечит внедрение лучших практик корпоративного управления и окажет содействие развитию бизнеса за счет развитой партнерской сети.

Управляющий фондами ВИМ Pre-IPO 1 и 2 Магомед Асхабов заявил, что инвестиция в Е-ПРОМ является логичным продолжением стратегии компании в секторе электромобильности. По его словам, компания прогнозирует быстрый рост количества электромобилей и гибридов на улицах городов России. Основным фактором, который сдерживает рост рынка, Асхабов назвал недостаточно развитую электрозарядную инфраструктуру.

