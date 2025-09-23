Фонд под управлением «ВИМ инвестиций» стал совладельцем E-ПРОМ

Управляющий фондами ВИМ Pre-IPO 1 и 2 Магомед Асхабов заявил, что инвестиция в Е-ПРОМ является логичным продолжением стратегии компании в секторе электромобильности. По его словам, компания прогнозирует быстрый рост количества электромобилей и гибридов на улицах городов России. Основным фактором, который сдерживает рост рынка, Асхабов назвал недостаточно развитую электрозарядную инфраструктуру.