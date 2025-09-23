В JetLend объяснили падение бумаг на СПБ бирже
Колебания котировок акций JetLend на СПБ бирже после 22 сентября обусловлены завершением локап-периода для части бумаг, распределенных в рамках мотивационных программ. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель краудлендинг-платформы.
Предположительно, основной причиной снижения стоимости акций в сентябре стала продажа акций от бывших сотрудников, которые смогли реализовать свои доли после окончания локап-периода. В прошлые годы в рамках мотивационной программы сотрудникам передали около 5,6 млн акций, из них 1,5 млн бумаг были переданы бывшим работникам.
Отмечается, что с августа акции JetLend росли и оставались в диапазоне 52–55 руб., частично восстановившись после коррекции первых дней торгов. Компания продолжает выполнять планы, заявленные на IPO, и регулярно информирует акционеров о результатах на ежемесячных встречах.
JetLend также подтвердила стратегию по выходу на операционную прибыль в IV квартале 2025 г. и двукратный рост выручки в 2026 г. Драйверами роста будут расширение лимитов для качественных заемщиков, масштабирование базы инвесторов, новые продукты и повышение эффективности риск-модели.
23 сентября акции JetLend на СПБ бирже на торгах упали на 22,04% и достигли 33,5 руб. за бумагу. Акции компании на торговой площадке падают второй день подряд, за этот период они потеряли 38,62%. Из-за снижения цены на 20% в течение десяти минут подряд СПБ биржа 22 и 23 сентября объявляла дискретные аукционы по бумагам платформы.
В марте JetLend привлекла 500 млн руб. во время первичного публичного размещения акций (IPO) на СПБ бирже. Цена IPO составила 60 руб. за акцию, общий размер – 476 млн руб., что соответствует рыночной капитализации в 6,3 млрд руб.