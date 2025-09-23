В JetLend объяснили падение бумаг на СПБ бирже

23 сентября акции JetLend на СПБ бирже на торгах упали на 22,04% и достигли 33,5 руб. за бумагу. Акции компании на торговой площадке падают второй день подряд, за этот период они потеряли 38,62%. Из-за снижения цены на 20% в течение десяти минут подряд СПБ биржа 22 и 23 сентября объявляла дискретные аукционы по бумагам платформы.