Краудлендинговая платформа JetLend привлекла 500 млн рублей на IPO на «СПБ бирже»

В декабре 2024 г. генеральный директор JetLend Роман Хорошев говорил «Ведомостям», что компания собирается перенести IPO на начало 2025 г. В июле 2024 г. он уточнил, что в рамках подготовки к первичному публичному размещению акций бизнес платформы был оценен в 8–12 млрд руб., компания планирует разместить на бирже около 10% акций.