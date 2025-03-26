Краудлендинговая платформа JetLend привлекла 500 млн рублей на IPO на «СПБ бирже»
Краудлендинговая платформа JetLend привлекла 500 млн руб. во время первичного публичного размещения акций (IPO) на «СПБ бирже». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Цена IPO составила 60 руб. за акцию, общий размер IPO – 476 млн руб., что соответствует рыночной капитализации в 6,3 млрд руб. Доля акций в свободном обращении составит порядка 7,6%. Компания решила предложить акции по минимальной цене, чтобы создать максимальный апсайд для инвесторов и обеспечить основу для положительной динамики акций с начала ее биржевой истории, пояснили в платформе.
В декабре 2024 г. генеральный директор JetLend Роман Хорошев говорил «Ведомостям», что компания собирается перенести IPO на начало 2025 г. В июле 2024 г. он уточнил, что в рамках подготовки к первичному публичному размещению акций бизнес платформы был оценен в 8–12 млрд руб., компания планирует разместить на бирже около 10% акций.
В феврале в JetLend заявили, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства направят на расширение бизнеса, технологическое развитие и выход на новые рынки.