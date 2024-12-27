Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

JetLend назвал новые сроки IPO

Подготовка к размещению заняла больше времени, чем предполагалось, объяснили в компании
Софья Ермакова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Краудлендинговая платформа JetLend решила перенести первичное публичное размещений акций (IPO) на начало 2025 г., сообщил «Ведомостям» генеральный директор компании Роман Хорошев. Летом холдинг сообщал о планах выйти на биржу в декабре 2024 г.

В отличие от многих других эмитентов, JetLend не ставит процесс подготовки к IPO на паузу из-за внешней конъюнктуры, подчеркнул Хорошев: бизнес компании демонстрирует высокий уровень устойчивости к рыночным факторам и продолжает рост. Сроки размещения изменились скорее по техническим причинам, объяснил он. «Компания подходит к IPO и выбору момента очень тщательно, поэтому настройка ряда процессов занимает чуть больше времени, чем предполагалось», – заявил глава JetLend.

Компания сохраняет ранее заявленные параметры размещения, но активно следит за конъюнктурой рынка и готова к изменениям, если они потребуются, отметил Хорошев. В июле он сообщал, что в рамках подготовки к IPO бизнес JetLend был оценен в 8–12 млрд руб., компания намерена разместить на бирже около 10% акций. Привлеченные средства планировалось направить на рост бизнеса и маркетинг.

Во второй половине 2024 г. планы по проведению IPO отложили сразу несколько российских компаний. Например, в августе так поступила российско-китайская торговая платформа «Кифа», не набрав в книгу желаемого количества заявок от инвесторов. В ноябре о переносе размещения на неопределенный срок заявила «дочка» «Ростелекома» РТК-ЦОД, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, – ранее компания планировала IPO на осень 2024 г. Желающих провести первичное публичное размещение по-прежнему много, но их пугает дефицит ликвидности, сформировавшийся на фоне высокой ключевой ставки, объясняли «Ведомостям» эксперты.

JetLend собирается стать первой публичной краудлендинговой платформой на российском рынке. О планах провести IPO компания впервые сообщила в конце 2023 г. – тогда ее представители заявляли, что к моменту листинга капитализация JetLend может составить 11–20 млрд руб. в зависимости от темпов роста бизнеса и ситуации на фондовом рынке. В декабре 2023 г. компания дебютировала на Мосбирже с выпуском облигаций на 80 млн руб. с погашением в 2026 г.

В мае 2024 г. компания реорганизовала бизнес в холдинг, и 100% ООО «Джетленд» перешло во владение АО «Джетленд холдинг», чьи акции и будут размещаться на бирже. Данные о структуре владения акционерного общества не раскрываются. Летом Хорошев сообщал, что у холдинга восемь владельцев – сооснователи и инвесторы, которые вошли в капитал на ранней стадии. До реорганизации, по состоянию на 20 апреля 2021 г., большая часть акций ООО «Джетленд» принадлежала самому Хорошеву (48,45%), еще 20,36% – Евгению Ускову, следует из данных СПАРК. Остальные акции были распределены между еще несколькими физлицами.

Выручка ООО «Джетленд» в 2023 г. составила 595 млн руб., увеличившись за год на 265%. Чистая прибыль выросла на 43% до 23,48 млн руб. По предварительным оценкам, в 2024 г. компания нарастит выручку на 24% до 738 млн руб., рассказал Хорошев. Общая сумма сделок за 11 месяцев выросла на 11% до 10,4 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя сумма займа бизнесу выросла на 60% до 3,5 млн руб. Общая сумма займов за все время работы JetLend достигла 26,4 млрд руб. Количество инвесторов на платформе с января по ноябрь увеличилось на 21% до 63 000. Общий объем полученного ими процентного дохода составил 2,5 млрд руб.

В декабре в JetLend рассказали о планах получить лицензию брокера в 2025 г., чтобы выводить на биржу акции компаний малого и среднего бизнеса, а также организовать для инвесторов сервис по покупке акций на бирже. Первые сделки запланированы сразу после получения лицензии в следующему году, компания рассчитывает, что брокерское направление бизнеса будет генерировать 10% в общем объеме выручки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных