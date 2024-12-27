JetLend назвал новые сроки IPO

JetLend назвал новые сроки IPOПодготовка к размещению заняла больше времени, чем предполагалось, объяснили в компании
Краудлендинговая платформа JetLend решила перенести первичное публичное размещений акций (IPO) на начало 2025 г., сообщил «Ведомостям» генеральный директор компании Роман Хорошев. Летом холдинг сообщал о планах выйти на биржу в декабре 2024 г.
В отличие от многих других эмитентов, JetLend не ставит процесс подготовки к IPO на паузу из-за внешней конъюнктуры, подчеркнул Хорошев: бизнес компании демонстрирует высокий уровень устойчивости к рыночным факторам и продолжает рост. Сроки размещения изменились скорее по техническим причинам, объяснил он. «Компания подходит к IPO и выбору момента очень тщательно, поэтому настройка ряда процессов занимает чуть больше времени, чем предполагалось», – заявил глава JetLend.
Компания сохраняет ранее заявленные параметры размещения, но активно следит за конъюнктурой рынка и готова к изменениям, если они потребуются, отметил Хорошев. В июле он сообщал, что в рамках подготовки к IPO бизнес JetLend был оценен в 8–12 млрд руб., компания намерена разместить на бирже около 10% акций. Привлеченные средства планировалось направить на рост бизнеса и маркетинг.
Во второй половине 2024 г. планы по проведению IPO отложили сразу несколько российских компаний. Например, в августе так поступила российско-китайская торговая платформа «Кифа», не набрав в книгу желаемого количества заявок от инвесторов. В ноябре о переносе размещения на неопределенный срок заявила «дочка» «Ростелекома» РТК-ЦОД, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, – ранее компания планировала IPO на осень 2024 г. Желающих провести первичное публичное размещение по-прежнему много, но их пугает дефицит ликвидности, сформировавшийся на фоне высокой ключевой ставки, объясняли «Ведомостям» эксперты.
JetLend собирается стать первой публичной краудлендинговой платформой на российском рынке. О планах провести IPO компания впервые сообщила в конце 2023 г. – тогда ее представители заявляли, что к моменту листинга капитализация JetLend может составить 11–20 млрд руб. в зависимости от темпов роста бизнеса и ситуации на фондовом рынке. В декабре 2023 г. компания дебютировала на Мосбирже с выпуском облигаций на 80 млн руб. с погашением в 2026 г.
В мае 2024 г. компания реорганизовала бизнес в холдинг, и 100% ООО «Джетленд» перешло во владение АО «Джетленд холдинг», чьи акции и будут размещаться на бирже. Данные о структуре владения акционерного общества не раскрываются. Летом Хорошев сообщал, что у холдинга восемь владельцев – сооснователи и инвесторы, которые вошли в капитал на ранней стадии. До реорганизации, по состоянию на 20 апреля 2021 г., большая часть акций ООО «Джетленд» принадлежала самому Хорошеву (48,45%), еще 20,36% – Евгению Ускову, следует из данных СПАРК. Остальные акции были распределены между еще несколькими физлицами.
Выручка ООО «Джетленд» в 2023 г. составила 595 млн руб., увеличившись за год на 265%. Чистая прибыль выросла на 43% до 23,48 млн руб. По предварительным оценкам, в 2024 г. компания нарастит выручку на 24% до 738 млн руб., рассказал Хорошев. Общая сумма сделок за 11 месяцев выросла на 11% до 10,4 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя сумма займа бизнесу выросла на 60% до 3,5 млн руб. Общая сумма займов за все время работы JetLend достигла 26,4 млрд руб. Количество инвесторов на платформе с января по ноябрь увеличилось на 21% до 63 000. Общий объем полученного ими процентного дохода составил 2,5 млрд руб.
В декабре в JetLend рассказали о планах получить лицензию брокера в 2025 г., чтобы выводить на биржу акции компаний малого и среднего бизнеса, а также организовать для инвесторов сервис по покупке акций на бирже. Первые сделки запланированы сразу после получения лицензии в следующему году, компания рассчитывает, что брокерское направление бизнеса будет генерировать 10% в общем объеме выручки.