JetLend назвал новые сроки IPO

Выручка ООО «Джетленд» в 2023 г. составила 595 млн руб., увеличившись за год на 265%. Чистая прибыль выросла на 43% до 23,48 млн руб. По предварительным оценкам, в 2024 г. компания нарастит выручку на 24% до 738 млн руб., рассказал Хорошев. Общая сумма сделок за 11 месяцев выросла на 11% до 10,4 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя сумма займа бизнесу выросла на 60% до 3,5 млн руб. Общая сумма займов за все время работы JetLend достигла 26,4 млрд руб. Количество инвесторов на платформе с января по ноябрь увеличилось на 21% до 63 000. Общий объем полученного ими процентного дохода составил 2,5 млрд руб.