Крупнейшие краудплатформы запускают услуги по размещению акций

Крупнейшие краудплатформы запускают услуги по размещению акцийДо конца года это планируют сделать как минимум пять организаций
Российские инвестиционные платформы «Поток», Lender Invest и «Инвойскафе», которые занимаются краудлендингом, т. е. предоставлением займов бизнесу, планируют до конца года предоставить возможность компаниям привлекать средства в акционерный капитал, рассказали «Ведомостям» их представители. Платформы JetLend и «В дело» намерены в IV квартале начать пилотные проекты по продаже акций у себя на площадках.
Лидер рынка краудлендинга (37,6% выданных займов в августе, по данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ, АОИП), платформа JetLend, тестирует новый проект «Краудвенчур», который планируется запустить в 2025 г. Российские стартапы смогут там привлекать финансирование, рассказал «Ведомостям» СЕО компании Роман Хорошев. Инвестплатформа «Поток» (21,4% по итогам августа и второе место) планирует уже до конца года дать возможность компаниям привлекать средства в акционерный капитал, сказал управляющий партнер Юрий Попов.
Инвестплатформа «В дело» (17,2% и третье место) намерена запустить пилотный продукт акционирования до конца года, ответил на запрос «Ведомостей» ее основатель Сергей Федореев. Ранее генеральный директор Lender Invest (3,2%) Дмитрий Исаков в разговоре с «Ведомостями» говорил, что до конца года менеджмент планирует запустить внебиржевые размещения акций для быстрорастущих российских эмитентов. «Инвойскафе» (1,2%) также планирует до конца года предоставить компаниям возможность привлекать капитал через краудинвестинг, сказал президент инвестплатформы Геннадий Фофанов.
Минимальная выручка для эмитента, привлекающего средства через краудлендинг на платформе JetLend, должна превышать уровень в 2 млн руб. в месяц. Через краудвенчур минимальный порог показателя будет начинаться от 500 000 руб. в месяц. Главный критерий допуска к фондированию – это потенциал роста выручки в 100 раз и более, уточнил Хорошев. Для клиентов основной площадки будут доступны только займы, для стартапов – только привлечение средств в капитал. Для компаний на ранних стадиях долговое финансирование недоступно из-за убыточности деятельности, поэтому они могут только продавать акции, объяснил Хорошев. По его прогнозам, размер сделок будет проходить в пределах 1 млрд руб. После успешно закрытого раунда представитель JetLend войдет в совет директоров компании, чтобы выполнять функцию наблюдателя.
В краудлендинге обычно применяется автоматизированный скоринг, который считывает финансовые показатели компании и ее собственника, говорит Хорошев. В краудинвестинге представители платформы анализируют бизнес вручную и лично общаются с предпринимателями. «Краудвенчур» комбинирует оба способа, где собственник бизнеса в том числе предоставляет финансовый план развития и проходит IQ-тест. Итогом скоринга станет оценка капитализации стартапа. Если собственники бизнеса согласятся с ней, то стартап допустят к привлечению инвестиций на платформе, уточнил Хорошев.
Вкладывать в стартапы смогут только инвесторы со статусом «Премиум» и «Ультра», т. е. те, кто с помощью JetLend инвестировал более 1 млн руб. за все время платформы. Всего на ней зарегистрировано 2500 инвесторов со статусом «Премиум» и более 100 – со статусом «Ультра». Общий объем вложений инвесторов обоих статусов – 4,4 млрд руб. Это инвесторы, которые хорошо понимают риски венчурных инвестиций, объясняет Хорошев. Тем не менее перед решением воспользоваться продуктом они должны будут пройти дополнительные тесты, которые подтвердят их понимание потенциальных рисков и основных принципов работы венчура.
Один из наиболее частых причин закрытия стартапов – это недофинансирование, поэтому сам факт старта проектов по привлечению капитала, особенно для технологических компаний, очень положителен, говорит основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. Платформы, в свою очередь, диверсифицируют свою выручку и открывают новое направление, что свидетельствует о возможном потенциале роста. Это вряд ли приведет к взрывному росту выручки, считает эксперт, но вполне может обеспечить синергетический эффект, приток новых инвесторов и заемщиков. К тому же зрелые стартапы на платформе могут расти за счет займов или смешанных форм финансирования, допустил Даббах. По его словам, сейчас стоимость денег высока и акционерное финансирование может быть более интересно стартапам.
Краудвенчур снижает необходимость в нетворкинге или членстве в сообществе инвесторов, чтобы начать двигаться в сторону создания венчурного портфеля, говорит управляющий директор Softline Venture Partners Елена Волотовская. Для стартапов на ранних стадиях плюс в низком пороге для привлечения инвестиций, добавила эксперт. По ее словам, важным моментом будет проведение платформой due diligence (независимая оценка компании перед сделкой), потому что венчурные фонды тратят достаточно много времени на этот процесс.
Венчурные платформы создают иллюзию диверсификации рисков для своих инвесторов за счет большого числа участников сделки, предупреждает управляющий директор венчурного фонда «Восход» Сергей Амирян. Но такая диверсификация не обезопасит от неудачи – если проект закроется, все потеряют деньги, рассуждает эксперт: с учетом ранних стадий стартапов инвестор должен понимать, что это весьма вероятный сценарий.
На 1,68% снизился в среду индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 2 октября, сократился на 1,68% до 2766,79 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 2,88% до 922,28 пункта.
За это время юань прибавил 21 коп. до 13,49 руб. С 13 июня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро из-за санкций США, но сделки с валютой продолжают совершаться на внебиржевом рынке. Официальные курсы валют ЦБ на 3 октября: доллар – 94,51 руб. (+1,15 руб.), евро – 104,45 руб. (+0,8 руб.).
Лидерами роста в среду стали бумаги «Сургутнефтегаза» (+0,46%) и привилегированные акции «Татнефти» (+0,02%). В аутсайдерах оказались бумаги «Интер РАО» (-3,77%), привилегированные акции «Мечела» (-3,64%), бумаги «Мосэнерго» (-3,34%), а также обыкновенные акции «Мечела» (-3,32%) и «Самолета» (-3,27%).
Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent в среду выросла на 0,34% до $74/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,5% до $70,18/барр.
Российский рынок акций начал среду позитивно, демонстрируя умеренный рост, но во второй половине дня бенчмарк отошел ниже 2800 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. На европейских и американских площадках динамика торгов была преимущественно слабонегативной, добавляет он.
Новая фаза рублевого ослабления связана с завершением налогового периода, полагает аналитик. Но базово против нацвалюты работает изменение баланса между сокращающимся экспортом и восстанавливающимся импортом, говорит он.
В четверг ЕЦБ опубликует протокол заседания по монетарной политике, выйдут индексы экономической активности за сентябрь по еврозоне и США. Банк России в этот день огласит объемы операций с валютой в октябре. Headhunter проведет день инвестора. Четверг – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Inarctica и «Займера» за первое полугодие 2024 г.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 3 октября – 2840–2850 пунктов. По ожиданиям аналитиков, до конца недели курс рубля к юаню на Мосбирже – 13,2–13,5 руб., курс рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) – 93–95 руб.
JetLend, в частности, заявляет, что внутри платформы будет фактически реализована модель венчурного фонда по оценке проектов, обращает внимание Амирян, но при оценке венчурного проекта важна не столько методика, сколько опыт команды и его трек-рекорд. Судя по предоставленной платформой информации, она не будет ограничиваться отраслями, рассуждает эксперт, но ни одна венчурная команда не способна охватить широкий спектр направлений. Поэтому крайне важно понимать, какая именно команда будет отбирать и анализировать проекты внутри платформы, уверен управляющий.
Минимальный порог выручки – это важный показатель, продолжает Амирян. Например, 6 млн руб. в год у JetLend указывает на планы предлагать физлицам инвестиции в проекты в том числе на высокорисковых seed-стадиях. Глобальная статистика показывает, что не переживают «долину смерти» на этих стадиях около 90% стартапов, заявляет управляющий. При этом оценка на таком этапе, по его словам, базируется не на финансовых показателях, а на ожиданиях будущего роста, потенциале рынка и оценке команды. Также важно учесть возможности стартапа по последующему фандрайзингу, так как невозможность привлечь средства в будущем может стать причиной закрытия проекта, добавляет Амирян. Поэтому просто провести грамотную оценку тоже недостаточно для минимального уровня защиты капитала инвесторов. Соответственно, на платформы ложится огромная ответственность, так как для стартапов это еще один источник нового капитала, но для инвесторов-физлиц зачастую просто казино, резюмировал эксперт.
Коллеги, безусловно, достигли больших успехов в займах, утверждает CEO инвестиционной платформы Rounds (занимается акционированием) Антон Утехин. Но займы и акции – кардинально разные продукты и практика, применяемая на рынке займов, вряд ли будет работать на рынке капитала, считает эксперт. Займы – это оборачивающиеся 2–3 раза в год активы инвесторов, рассуждает Утехин, тогда как капитал – замороженные на 3–5 лет деньги. В случае банкротства компаний инвесторы в займы являются кредиторами более ранней очереди, нежели акционеры, объясняет эксперт. Наработанная на рынке займов практика коллекшена (взыскание долгов) здесь не работает, а значит, дефолтность проектов будет кратно выше рынка займов, уверен Утехин.
Утехин предполагает, что заявления о выходе на рынок акционирования являются способом повысить оценку в ходе потенциального IPO на фоне замедления роста рынка займов в условиях высокой ключевой ставки. В августе игроки рынка краудлендинга выдали займов на 2,34 млрд руб., следует из данных АОИП. Это только четвертый показатель за год. Если это так, то эксперт считает это не самым удачным ходом, так как долговой рынок, по его словам, всегда был и будет больше по объему. В пример он приводит частных инвесторов на Мосбирже, которые в 2023 г. вложили в ценные бумаги более 1,1 трлн руб., из которых 715 млрд руб. – в облигации и только 178,1 млрд руб. – в акции. «Но мы приветствуем новых игроков на этом рынке, они популяризируют услуги среди инвесторов и продвигают их», – резюмировал Утехин.