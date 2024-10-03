Крупнейшие краудплатформы запускают услуги по размещению акций

На 1,68% снизился в среду индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 2 октября, сократился на 1,68% до 2766,79 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 2,88% до 922,28 пункта.

За это время юань прибавил 21 коп. до 13,49 руб. С 13 июня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро из-за санкций США, но сделки с валютой продолжают совершаться на внебиржевом рынке. Официальные курсы валют ЦБ на 3 октября: доллар – 94,51 руб. (+1,15 руб.), евро – 104,45 руб. (+0,8 руб.).

Лидерами роста в среду стали бумаги «Сургутнефтегаза» (+0,46%) и привилегированные акции «Татнефти» (+0,02%). В аутсайдерах оказались бумаги «Интер РАО» (-3,77%), привилегированные акции «Мечела» (-3,64%), бумаги «Мосэнерго» (-3,34%), а также обыкновенные акции «Мечела» (-3,32%) и «Самолета» (-3,27%).

Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent в среду выросла на 0,34% до $74/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,5% до $70,18/барр.

Российский рынок акций начал среду позитивно, демонстрируя умеренный рост, но во второй половине дня бенчмарк отошел ниже 2800 пунктов, говорит эксперт по фондовому рынку БКС Александр Шепелев. На европейских и американских площадках динамика торгов была преимущественно слабонегативной, добавляет он.

Новая фаза рублевого ослабления связана с завершением налогового периода, полагает аналитик. Но базово против нацвалюты работает изменение баланса между сокращающимся экспортом и восстанавливающимся импортом, говорит он.

В четверг ЕЦБ опубликует протокол заседания по монетарной политике, выйдут индексы экономической активности за сентябрь по еврозоне и США. Банк России в этот день огласит объемы операций с валютой в октябре. Headhunter проведет день инвестора. Четверг – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Inarctica и «Займера» за первое полугодие 2024 г.

Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 3 октября – 2840–2850 пунктов. По ожиданиям аналитиков, до конца недели курс рубля к юаню на Мосбирже – 13,2–13,5 руб., курс рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) – 93–95 руб.