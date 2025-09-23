Индекс Мосбиржи упал после высказывания Трампа о возможностях Украины
Индекс Мосбиржи достиг минимального значения в 2695,94 пунктов, упав более чем на 1,8%, по данным на 22:46 мск, на фоне поста президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, где он указал на возможность Киева вернуть «всю Украину в первоначальном виде». Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Трамп в публикации подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поставки оружия странам НАТО, которые альянс затем будет отправлять на Украину. При поддержке Евросоюза, считает американский лидер, Киев сможет противостоять якобы уже находящейся в разрушенном состоянии российской экономике.
Выступая на Генассамблее ООН, Трамп заявил, что главными спонсорами конфликта на Украине стали Китай и Индия, потому что они продолжают покупать российскую нефть. Он также назвал «позорным» тот факт, что продолжают поставки энергоресурсов из России и страны Европы.