Индекс Мосбиржи упал после высказывания Трампа о возможностях Украины

Индекс Мосбиржи достиг минимального значения в 2695,94 пунктов, упав более чем на 1,8%, по данным на 22:46 мск, на фоне поста президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, где он указал на возможность Киева вернуть «всю Украину в первоначальном виде». Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.