Группа ВИС может провести IPO на сумму около 5 млрд рублей до конца года

В середине июня председатель совета директоров группы Сергей Ромашов в интервью «Ведомостям» говорил, что окончательное решение по проведению IPO еще не принято. Тогда он назвал первичное размещение «логичным продолжением» для холдинга и отметил, что по этой части «выполняется домашняя работа». До этого Ромашов говорил о таких планах компании еще в 2024 г. По его словам, холдинг должен был провести IPO осенью текущего года.