Группа ВИС может провести IPO на сумму около 5 млрд рублей до конца года
Российский инфраструктурный холдинг группа ВИС готовится провести IPO до конца 2025 г., имея для этого технические возможности на высоком уровне, пишет РБК со ссылкой на источники, которые ознакомлены с ходом размещения. Точные сроки привлечения средств, по их словам, будут выявлены исходя из конъюнктуры рынка.
По данным РБК, объем привлеченных средств, которые будут направлены на финансирование новых проектов группы, руководство холдинга высчитает на основе средних величин сделок IPO за 2023-2024 гг. Источник сообщил изданию, что примерно размер размещения в этом случае составит 5 млрд руб.
Кроме того, группа компаний намерена войти в первый или второй уровень листинга Мосбиржи, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Источник не стал сообщать о точном объеме free-float, но показатель, по его словам, будет соответствовать требованиям торговой площадки.
В середине июня председатель совета директоров группы Сергей Ромашов в интервью «Ведомостям» говорил, что окончательное решение по проведению IPO еще не принято. Тогда он назвал первичное размещение «логичным продолжением» для холдинга и отметил, что по этой части «выполняется домашняя работа». До этого Ромашов говорил о таких планах компании еще в 2024 г. По его словам, холдинг должен был провести IPO осенью текущего года.