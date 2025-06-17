Сергей Ромашов: «Желания обкэшиться в собственных интересах сейчас нет»

«Желания обкэшиться в собственных интересах сейчас нет»Председатель совета директоров группы ВИС о выходе на IPO, крупнейших проектах компании и развитии ГЧП в России
Группа ВИС – один из крупнейших инфраструктурных холдингов в России, занимается возведением моста через реку Лену в Якутии, строительством поликлиник и другой социальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). В 2025 г. компания, основным владельцем которой является Игорь Снегуров, планирует первичное размещение акций на бирже (IPO). О том, зачем группе выход на IPO, каков статус крупнейших автодорожных строек компании и как будут развиваться ГЧП-инициативы в России, в интервью «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров ВИС Сергей Ромашов.
– В конце 2024 г. наконец началось строительство моста через Лену в районе Якутска по частной концессионной инициативе группы ВИС. Почему проект откладывали так долго?
Вы видите 1% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам