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Сергей Ромашов: «Желания обкэшиться в собственных интересах сейчас нет»

Председатель совета директоров группы ВИС о выходе на IPO, крупнейших проектах компании и развитии ГЧП в России
Денис Ильюшенков
Председатель совета директоров группы ВИС Сергей Ромашов
Председатель совета директоров группы ВИС Сергей Ромашов / Максим Стулов / Ведомости

Группа ВИС – один из крупнейших инфраструктурных холдингов в России, занимается возведением моста через реку Лену в Якутии, строительством поликлиник и другой социальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). В 2025 г. компания, основным владельцем которой является Игорь Снегуров, планирует первичное размещение акций на бирже (IPO). О том, зачем группе выход на IPO, каков статус крупнейших автодорожных строек компании и как будут развиваться ГЧП-инициативы в России, в интервью «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров ВИС Сергей Ромашов.

– В конце 2024 г. наконец началось строительство моста через Лену в районе Якутска по частной концессионной инициативе группы ВИС. Почему проект откладывали так долго?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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