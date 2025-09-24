ВЭБ.РФ удвоил выпуск облигаций до $600 млн после успешного сбора заявок

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» по итогам сбора заявок удвоила объем размещения биржевых облигаций, номинированных в долларах США, с расчетами в рублях – с первоначально заявленных $300 млн до $600 млн. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба корпорации.