ВЭБ.РФ удвоил выпуск облигаций до $600 млн после успешного сбора заявок
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» по итогам сбора заявок удвоила объем размещения биржевых облигаций, номинированных в долларах США, с расчетами в рублях – с первоначально заявленных $300 млн до $600 млн. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба корпорации.
Срок обращения облигаций – 5 лет, оферта не предусмотрена. Купон будет выплачиваться ежемесячно. По итогам формирования книги заявок ставка купона была снижена с ориентировочных 7,5% до 7,15% годовых благодаря высокому спросу инвесторов.
В размещении приняли участие государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, инвестиционные структуры, а также физические лица, спрос со стороны которых значительно вырос.
Размещение является частью стратегии группы ВЭБ.РФ по привлечению средне- и долгосрочных ресурсов для поддержки проектов на сумму свыше 30 трлн руб. до 2030 г. Расчеты по сделке состоятся 26 сентября.