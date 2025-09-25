Фондовый рынок открылся в основную сессию ростом индексов
Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже сохранил рост. К 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,4% и составил 2735,45 пункта, индекс РТС – на 0,4% и достиг 1025,97 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Подорожали акции «Полюса» (+0,45%), ПАО «Магнит» (+0,44%), МКПАО «Яндекс» (+0,41%), ПАО «Группа Позитив» (+0,26%), АФК «Система» (+0,18%), Сбербанка (+0,16%). Подешевели акции МКПАО «Хэдхантер» (-0,63%), «Норильского никеля» (-0,57%), «Самолета» (-0,38%), «Мечела» (-0,37%), «Новатэка» (-0,32%).
25 сентября рынок акций России на старте торгов утренней сессии на Мосбирже продемонстрировал умеренно позитивную динамику. Индекс IMOEX2 увеличился на 0,28% до 2731,11 пункта.
Лидерами роста стали акции «Алросы» (+1,1%), «Норильского никеля» (+0,9%), ММК (+0,8%), «Северстали» (+0,7%), ВТБ (+0,7%), АФК «Система» (+0,7%), МКПАО «Яндекс» (+0,7%), НЛМК (+0,6%), «Сургутнефтегаза» (+0,6%), ПИК (+0,6%), «Новатэка» (+0,6%), «Русала» (+0,6%). Лидерами снижения стали акции МТС (-0,3%), «Лукойла» (-0,1%), «Полюса» (-0,1%) и МКПАО «Хэдхантер» (-0,1%).