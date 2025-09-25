Фондовый рынок открылся в основную сессию ростом индексов

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже сохранил рост. К 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,4% и составил 2735,45 пункта, индекс РТС – на 0,4% и достиг 1025,97 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.