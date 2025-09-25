Минфин рассчитывает внести изменения в закон о налогообложении ЦФА до конца года
Министерство финансов рассчитывает на внесение изменений в законодательство, которые позволят учитывать расходы на выпуск долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) в общей базе по налогу на прибыль, до конца 2025 г. при поддержке парламентом. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на Международном банковском форуме.
«Я надеюсь, что мы решим все юридические и технические аспекты. Концептуально у нас было, мне кажется, согласованное решение уже некоторое время назад. Сейчас нам осталось договориться по тексту», – подчеркнул Чебесков (цитата по «Интерфаксу»).
3 сентября заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов сообщил, что в законодательство о ЦФА внесут изменения, которые позволят учитывать расходы на выпуск долговых активов в общей базе по налогу на прибыль. Он уточнил, что поправки будут внесены не в Налоговый кодекс, а в закон о цифровых финансовых активах.
В настоящий момент все операции с ЦФА учитываются в отдельной налоговой базе, и эмитенты не могут включать расходы по обслуживанию долга в совокупность с доходами от основной деятельности. Это снижает привлекательность выпуска ЦФА по сравнению с классическими займами.