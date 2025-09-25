В «Яндексе» ожидают выхода e-commerce на безубыточность через несколько лет
Направление e-commerce МКПАО «Яндекс», включающее «Яндекс маркет», «Яндекс лавка», «Яндекс еда», способно выйти в точку безубыточности в течение нескольких лет. Об этом заявил директор по связям с инвесторами компании Алексей Субботин на вебинаре инвесткомпании «Атон».
Субботин добавил, что на безубыточность также может выйти маркетплейс, однако он расценивается не как stand-alone бизнес, а часть экосистемы. По его словам, «Яндекс» является большим игроком в доставке еды из магазинов и ресторанов. Это прибыльный сегмент, который позволяет компании усиливать присутствие на рынке е-commerce.
Директор по связи с инвесторами отметил, что рынок e-commerce сложный с точки зрения конкуренции. Несмотря на «передряги», ведущие игроки продолжают «заливать маркетплейсы деньгами», указал Субботин.
22 августа «Ведомости» писали, что российские компании экспресс-доставки нарастили выручку на 60% в 2024 г. до 470 млрд руб. по сравнению с 294 млрд руб. в 2024 г. По сравнению с 2020 г., когда доходы компаний-лидеров составляли около 50 млрд руб., рост оказался почти 10-кратным.
Крупнейшие сервисы по экспресс-доставке входят в «Яндекс» – «Яндекс лавка», «Яндекс еда» и «Яндекс доставка». Их общая выручка по РСБУ в 2024 г. превысила 252 млрд руб. За год прирост составил 58%, а с 2020 г. выручка выросла почти в 20 раз. Финансовые результаты этих подразделений компании в 2024 г. были отрицательными (убытки составили 6 млрд руб.), хотя у «Яндекса» в целом чистая прибыль по МСФО выросла с 52 млрд до 101 млрд руб.