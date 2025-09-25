В «Яндексе» ожидают выхода e-commerce на безубыточность через несколько лет

Крупнейшие сервисы по экспресс-доставке входят в «Яндекс» – «Яндекс лавка», «Яндекс еда» и «Яндекс доставка». Их общая выручка по РСБУ в 2024 г. превысила 252 млрд руб. За год прирост составил 58%, а с 2020 г. выручка выросла почти в 20 раз. Финансовые результаты этих подразделений компании в 2024 г. были отрицательными (убытки составили 6 млрд руб.), хотя у «Яндекса» в целом чистая прибыль по МСФО выросла с 52 млрд до 101 млрд руб.