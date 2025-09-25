Газета
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в августе осталась неизменной

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 сентября 2025 г. не изменилась и осталась на уровне 3,8%. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.

По данным на 1 августа текущего года показатель был на уровне 3,8%. На 1 июля 2025 г. доля иностранных инвестиций в ОФЗ составляла 3,9%.

11 августа директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов России Денис Мамонов оценил перспективы возвращения иностранных инвесторов на рынок ОФЗ. По его мнению, российский рынок госдолга смог адаптироваться к уходу иностранных инвесторов и может «жить и без них».

Мамонов добавил, что во время ухода инвесторов-нерезидентов наблюдалась «более высокая волатильность, чем обычно», но сейчас таких эффектов нет. При этом он заявил, что «дополнительный спрос – это всегда хорошо».

