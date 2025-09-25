Брокер ВТБ: потенциал российского рынка оценивается десятками процентов

12 сентября совет директоров Центробанка опустил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% годовых. О таком решении в консенсус-прогнозе говорили только восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. 12 экономистов ожидали снижения до 16%. Это уже третье подряд снижение ставки после того, как с октября 2024 г. и до лета 2025 г. она оставалась на уровне 21%.