Брокер ВТБ: потенциал российского рынка оценивается десятками процентов
«Мы прогнозируем снижение ключевой ставки до 14% в 2026 г. и до 10% к 2027 г. Это будет мощный драйвер для притока частных инвесторов на рынок», – подчеркнул Корнилов.
Аналитики брокера ВТБ напоминили, что последние четыре года депозиты обеспечивали более высокую доходность, чем фондовый рынок России. Однако ситуация может измениться. Переток средств с депозитов способен оживить рынок и запустить новый цикл роста.
12 сентября совет директоров Центробанка опустил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% годовых. О таком решении в консенсус-прогнозе говорили только восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. 12 экономистов ожидали снижения до 16%. Это уже третье подряд снижение ставки после того, как с октября 2024 г. и до лета 2025 г. она оставалась на уровне 21%.
25 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор при принятии решения по ключевой ставке на следующем заседании будет «выверять каждый шаг», чтобы не допустить разгона инфляции. По ее словам, сейчас Россия впервые проходит полноценный экономический цикл. Нынешнюю ситуацию Набиуллина назвала выходом экономики из перегрева.