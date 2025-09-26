Индекс IMOEX2 снизился на открытии рынка акций в утреннюю сессию
Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже продолжил снижение. По состоянию на 07:01 мск индекс IMOEX2 снизился на 0,3% и достиг 2699,43 пункта, следует из индекса торговой площадки.
Подешевели акции МКПАО «Хэдхантер» (-7,4%),»Норильского никеля» (-1%), «Аэрофлота» (-0,9%), «Алросы» (-0,6%), «Русала» (-0,6%), «Лукойла» (-0,4%), Сбербанка (-0,4%), «Северстали» (-0,4%), «Сургутнефтегаза» (-0,4%), «Газпрома» (-0,3%), «НЛМК» (-0,3%) и др. Подорожали акции «ПИК» (+0,7%), «Фосагро» (+0,4%), МКПАО «Яндекс» (+0,3%), «МТС» (+0,2%), «Мосбиржи» (+0,1%), ПАО «Полюс» (+0,1%).
25 сентября индекс Мосбиржи по итогам основных торгов сократился на 0,55% до 2708,68 пункта, индекс РТС – на 0,09% до 1021 пункта.
Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции «Татнефти» (+0,18%), ПАО «Полюс» (+0,04%). Лидерами падения среди «голубых фишек» стали акции Х5 (-1,8%), «Норильского никеля» (-1,6%), НЛМК (-1,25%).