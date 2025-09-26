Газета
Акции «Хэдхантера» на Мосбирже упали на 8%

Ведомости

Акции МКПАО «Хэдхантер» на Московской бирже снизились на 8,04% до 3327 руб. за бумагу по состоянию на 11:32 мск. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Падение произошло на фоне дивидендного гэпа. 19 сентября акционеры «Хэдхантера» одобрили дивиденды за первое полугодие 2025 г. в 233 руб. за одну обыкновенную акцию. Такую выплату рекомендовал утвердить совет директоров компании в августе. В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, было определено 27 сентября.

В мае совет директоров компании не рекомендовал осуществлять дополнительную выплату дивидендов за 2024 г. Отмечалось, что «Хэдхантер» видит возможность для выплаты промежуточного дивиденда по результатам первого полугодия 2025 г. в III квартале.

МКПАО «Хэдхантер» – материнская компания группы HeadHunter. Ее акции торгуются на Мосбирже с 26 сентября 2024 г. С 2023 г. группа находилась в процессе масштабной корпоративной реструктуризации, которая предусматривает обмен акций HeadHunter Group Plc. (изначально была материнской компанией группы HH) на бумаги российской компании в несколько этапов.

