«Группа Астра» и Uztelecom заключили соглашение о партнерстве

11 сентября заместитель гендиректора Astra Cloud Константин Анисимов и коммерческий директор «Байкал электроникс» Артем Огурцов сообщили «Ведомостям», что «Группа Астра» намерена инвестировать в развитие облачной платформы Astra Cloud 1 млрд руб. до конца 2025 г. Средства направят на закупку серверов. Однако на серверы на отечественных процессорах из этой суммы пойдут только 50 млн руб. Собеседники заявили, что это серверы вендора «Элпитех» на процессорах Baikal-S, разработкой которых занимается «Байкал электроникс».