«Группа Астра» и Uztelecom заключили соглашение о партнерстве
IT-компания «Группа Астра» и национальный оператор связи Uztelecom подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом сообщается на сайте компании.
Партнерство направлено на развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана и внедрение технологических решений России в корпоративный сектор республики. Его ключевыми направлениями являются адаптация и локализация программных продуктов группы для потребностей местного рынка и создание совместных технологических решений в сфере управления ИТ-инфраструктурой.
Сделка закладывает основу для долгосрочного сотрудничества компаний и способствует укреплению технологического суверенитета Узбекистана в сфере информационных технологий.
11 сентября заместитель гендиректора Astra Cloud Константин Анисимов и коммерческий директор «Байкал электроникс» Артем Огурцов сообщили «Ведомостям», что «Группа Астра» намерена инвестировать в развитие облачной платформы Astra Cloud 1 млрд руб. до конца 2025 г. Средства направят на закупку серверов. Однако на серверы на отечественных процессорах из этой суммы пойдут только 50 млн руб. Собеседники заявили, что это серверы вендора «Элпитех» на процессорах Baikal-S, разработкой которых занимается «Байкал электроникс».