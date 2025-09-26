Цена платины выросла до максимума с 2013 года

Bloomberg писало, что с начала 2025 г. мировые цены на золото обновляли рекорды более 30 раз. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Сергей Кривохижин говорил «Ведомостям», что цены на драгметалл растут из-за ожиданий дальнейшего снижения ставки ФРС США, экономика которой демонстрирует признаки охлаждения. Это происходит на фоне ослабления доллара США, что обычно позитивно влияет на товарные рынки и золото.