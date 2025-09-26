Цена платины выросла до максимума с 2013 года
Стоимость октябрьских фьючерсов на платину на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) обновила максимум с апреля 2013 г. По состоянию на 14:55 она выросла на 3,11% и достигла $1577,6 за унцию. Об этом свидетельствуют данные Trading View.
23 сентября цена фьючерса на золото на товарной бирже Comex впервые в истории превысила $3800 за унцию. К 11:55 мск стоимость золота увеличилась на 0,75% до $3803,6.
22 сентября цена на золото вновь обновила исторический рекорд и поднялась выше отметки в $3750 за унцию. До этого цена на драгметалл установила рекорд 17 сентября и превысила $3744 на фоне решения ФРС США впервые в текущем году опустить базовую процентную ставку на 0,25 п. п. до 4–4,25% годовых.
Bloomberg писало, что с начала 2025 г. мировые цены на золото обновляли рекорды более 30 раз. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Сергей Кривохижин говорил «Ведомостям», что цены на драгметалл растут из-за ожиданий дальнейшего снижения ставки ФРС США, экономика которой демонстрирует признаки охлаждения. Это происходит на фоне ослабления доллара США, что обычно позитивно влияет на товарные рынки и золото.