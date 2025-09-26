Иностранные инвесторы установили рекорд по покупкам акций США

Активный спрос на американские бумаги связан с интересом к крупным IT-компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Речь идео о Nvidia, Microsoft и Alphabet. Еще одним позитивным фактором стал слабый доллар, который сделал активы из США дешевле для держателей других валют. В то же время доходность фондового рынка США в текущем году уступает показателям других стран.