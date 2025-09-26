Иностранные инвесторы установили рекорд по покупкам акций США
Иностранные инвесторы установили рекорд по покупкам американских акций во II квартале 2025 г. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В апреле – июне 2025 г. приток иностранных инвестиций на фондовый рынок США составил $290,7 млрд. Доля акций в иностранных вложениях в американские активы достигла почти 32%, что стало максимумом с 1968 г.
Активный спрос на американские бумаги связан с интересом к крупным IT-компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Речь идео о Nvidia, Microsoft и Alphabet. Еще одним позитивным фактором стал слабый доллар, который сделал активы из США дешевле для держателей других валют. В то же время доходность фондового рынка США в текущем году уступает показателям других стран.
24 сентября «Ведомости» писали, что азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific в 2025 г. увеличился на 22% и опередил американский бенчмарк S&P 500 примерно на 8 процентных пунктов. Индекс MSCI Asia Pacific включает акции крупных и средних компаний из развитых и развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Австралия, Китай, Гонконг, Индия, Япония, Южная Корея и Сингапур и др.
Эксперт по фондовому рынку «Гарда капитала» Кирилл Селезнев указал, что если смотреть относительно минимумов года, то тут динамика индексов схожа. MSCI Asia Pacific с годовых минимумов подскочил на 35–36%, а S&P 500 – на 36–37% на текущий момент. На завтрашний день они могут сравняться, отметил директор по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций» Андрей Петров.