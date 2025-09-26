Акционеры «Новатэка» утвердили дивиденды за первое полугодие 2025 года

В 2024 г. чистая прибыль «Новатэка» по МСФО выросла на 7% по сравнению с 2023 г. и достигла 493,5 млрд руб. Выручка увеличилась на 13% до 1,5 трлн руб., что стало максимальным показателем за всю историю компании. Скорректированная чистая прибыль без учета эффекта от курсовых разниц возросла на 5% до 529,1 млрд руб. Операционные расходы составили 1,2 трлн руб. (+11%), скорректированный показатель EBITDA вырос на 13% и достиг 1 трлн руб.