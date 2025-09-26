Акционеры «Новатэка» утвердили дивиденды за первое полугодие 2025 года
Акционеры нефтегазовой компании «Новатэк» одобрили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 35,5 руб. за обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 6 октября 2025 г.
21 августа совет директоров «Новатэка» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодия 2025 г. в 35,5 руб. на акцию.
В апреле акционеры «Новатэка» проголосовали за выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2024 г. в 46,65 руб. на бумагу. За первое полугодие прошлого года компания выплатила по 35,5 руб. на акцию, таким образом, за год дивиденды составили 82,15 руб. на акцию.
В 2024 г. чистая прибыль «Новатэка» по МСФО выросла на 7% по сравнению с 2023 г. и достигла 493,5 млрд руб. Выручка увеличилась на 13% до 1,5 трлн руб., что стало максимальным показателем за всю историю компании. Скорректированная чистая прибыль без учета эффекта от курсовых разниц возросла на 5% до 529,1 млрд руб. Операционные расходы составили 1,2 трлн руб. (+11%), скорректированный показатель EBITDA вырос на 13% и достиг 1 трлн руб.