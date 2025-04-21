«Новатэк» утвердил дивиденды за 2024 год в размере 46,65 рубля за акцию
По итогам первого полугодия 2024 г. «Новатэк» выплатил по 35,5 руб. на акцию, таким образом за год дивиденды составят 82,15 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов закроется 28 апреля.
В прошлом году чистая прибыль «Новатэка» выросла на 7% по сравнению с 2023 г. и составила 493,5 млрд руб., следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка увеличилась на 13% до 1,5 трлн руб., что стало максимальным показателем за всю историю «Новатэка». Скорректированная чистая прибыль без учета эффекта от курсовых разниц выросла на 5% до 529,1 млрд руб. Операционные расходы составили 1,2 трлн руб. (+11%), скорректированный показатель EBITDA увеличился на 13% и достиг 1 трлн руб.
В I квартале этого года «Новатэк» нарастил добычу природного газа на 1,1% до 21,35 млрд куб. м, следует из предварительных производственных показателей компании. Общий объем продажи природного газа, включая сжиженный природный газ, достиг 21,48 млрд куб. м. Это на 0,1% превышает аналогичный показатель годом ранее.