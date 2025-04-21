«Новатэк» утвердил дивиденды за 2024 год в размере 46,65 рубля за акцию

В прошлом году чистая прибыль «Новатэка» выросла на 7% по сравнению с 2023 г. и составила 493,5 млрд руб., следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка увеличилась на 13% до 1,5 трлн руб., что стало максимальным показателем за всю историю «Новатэка». Скорректированная чистая прибыль без учета эффекта от курсовых разниц выросла на 5% до 529,1 млрд руб. Операционные расходы составили 1,2 трлн руб. (+11%), скорректированный показатель EBITDA увеличился на 13% и достиг 1 трлн руб.