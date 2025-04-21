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«Новатэк» утвердил дивиденды за 2024 год в размере 46,65 рубля за акцию

Ведомости

Акционеры нефтегазовой компании «Новатэк» проголосовали за выплату дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 г. в размере 46,65 руб. на бумагу. Это следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

По итогам первого полугодия 2024 г. «Новатэк» выплатил по 35,5 руб. на акцию, таким образом за год дивиденды составят 82,15 руб. на акцию. Реестр для получения дивидендов закроется 28 апреля.

В прошлом году чистая прибыль «Новатэка» выросла на 7% по сравнению с 2023 г. и составила 493,5 млрд руб., следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка увеличилась на 13% до 1,5 трлн руб., что стало максимальным показателем за всю историю «Новатэка». Скорректированная чистая прибыль без учета эффекта от курсовых разниц выросла на 5% до 529,1 млрд руб. Операционные расходы составили 1,2 трлн руб. (+11%), скорректированный показатель EBITDA увеличился на 13% и достиг 1 трлн руб.

В I квартале этого года «Новатэк» нарастил добычу природного газа на 1,1% до 21,35 млрд куб. м, следует из предварительных производственных показателей компании. Общий объем продажи природного газа, включая сжиженный природный газ, достиг 21,48 млрд куб. м. Это на 0,1% превышает аналогичный показатель годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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