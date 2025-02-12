«Новатэк» получил рекордную выручку за 2024 год

«Новатэк» получил рекордную выручку за 2024 годЕму помогли сохранение объема реализации газа и слабый рубль
Чистая прибыль «Новатэка» выросла в 2024 г. на 7% к показателю предыдущего года и достигла 493,5 млрд руб. Это следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), опубликованного 12 февраля.
Выручка увеличилась на 13% до 1,5 трлн руб. Это рекордный показатель за всю историю компании. Показатель чистой прибыли стал вторым после результата 2019 г., когда она составила 865,5 млрд руб. Финансовые результаты за 2022 г. компания не раскрывала.
Скорректированная чистая прибыль «Новатэка» без учета эффекта от курсовых разниц выросла в 2024 г. на 5% к показателю предыдущего году до 529,1 млрд руб. Операционные расходы за год составили 1,2 трлн руб. (+11%), скорректированный показатель EBITDA увеличился на 13% и достиг 1 трлн руб.
Капитальные затраты снизились 14% до 193 млрд руб. Чистый долг на 31 декабря 2024 г. составил 141,6 млрд руб. против 9,2 млрд руб. годом ранее.
Компания увеличила добычу углеводородов в 2024 г. на 3% до 667 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.). Среднесуточный показатель составил 1,82 млн барр. н. э. В том числе добыча газа выросла на 2% до 84,1 млрд куб. м, добыча нефти (включая газовый конденсат) – на 11,5% до 13,8 млн т. Объем реализации газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), составил 77,8 млрд куб. м, что на 1% меньше показателя 2023 г. Объем реализации жидких углеводородов при этом увеличился на 3% до 16,4 млн т.
Выручка «Новатэка» выросла благодаря сохранению объема реализации газа и жидких углеводородов на уровне предыдущего года, отмечают аналитики «БКС мир инвестиций». Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман объясняет рост финансовых показателей «Новатэка» ослаблением рубля к доллару и более высокими ценами на газ, в том числе СПГ, в прошлом году по сравнению с ценами 2023 г. Главный стратег инвесткомпании «Вектор икс» Максим Худалов считает, что рост выручки и прибыли «Новатэка» произошел «благодаря грамотно выстроенной логистике экспорта» в условиях жесткого санкционного давления.
В то же время эксперты «БКС мир инвестиций» и ФГ «Финам» ожидали более высокого значения чистой прибыли «Новатэка». Рост финансовых показателей компании сдерживают антироссийские санкции, при этом больший эффект они оказывают на маржинальность бизнеса компании, отмечают аналитики «БКС мир инвестиций». Они обращают внимание, что финансовые показатели выросли в рублевом выражении, но в долларовом оказались близки к значениям предыдущего года.
ФГ «Финам» прогнозирует, что в 2025 г. выручка «Новатэка» вырастет на 6% до 1,64 трлн руб., показатель EBITDA составит 1,1 трлн руб. (+10%), скорректированная чистая прибыль – 570 млрд руб. (+8%). Росту выручки и EBITDA будут способствовать более высокие мировые цены на газ, а также ожидаемое ослабление рубля, поясняет Кауфман. На показатель чистой прибыли при этом негативно повлияет рост налога на прибыль, уточняет он.
Главный инвестиционный консультант ИК «Велес капитал» Дмитрий Сергеев ожидает роста выручки и показателя EBITDA компании на 10% до 1,7 трлн руб. и 1,1 трлн руб. соответственно. Чистая прибыль «Новатэка», по прогнозу ИК «Велес капитал», в этом году достигнет 510 млрд руб. (+3%). Основным фактором роста будет экспорт СПГ с первой линии завода «Арктик СПГ – 2», поясняет Сергеев.
Худалов, напротив, допускает снижение выручки «Новатэка» в 2025 г. в результате ужесточения санкций и возможного снижения цен на СПГ. При этом экспортные поставки СПГ, по его мнению, могут даже вырасти на 1–3%, что обеспечит рост добычи газа компанией.
Кауфман называет возможность отгрузок с первой линии завода «Арктик СПГ – 2» основным фактором неопределенности для финансовых показателей «Новатэка». В ноябре 2023 г. проект попал под санкции США, и компания пока официально не объявляла о вводе завода в эксплуатацию и начале отгрузок. При этом Reuters и Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов сообщали об экспорте нескольких партий СПГ с завода в прошлом году.
По расчетам аналитиков ПСБ, «Новатэк» может выплатить дивиденды за второе полугодие 2024 г. в размере около 45,8 руб. на акцию. По результатам первого полугодия компания заплатила 35,5 руб. на акцию. По оценке ФГ «Финам», размер выплат может составить 56–57 руб. на акцию. Но если компания направит на дивиденды менее 50% скорректированной прибыли, выплаты могут быть ниже, уточняет Кауфман. Дивиденды «Новатэка» за весь 2023 г. составляли 78,59 руб. на акцию (34,5 руб. – за первое полугодие и 44,09 руб. – за второе).
Стоимость акций «Новатэка» на Московской бирже на фоне публикации отчетности существенно не изменилась: на 17:30 мск бумаги подешевели менее чем на 1% к закрытию предыдущей торговой сессии до 1159 руб за штуку. Капитализация компании на 12 февраля составляла 3,5 трлн руб.
Кауфман напоминает, что в последние два месяца акции «Новатэка» выросли более чем на 50% и повысили целевую цену ФГ «Финам» – 1169,7 руб. Рост происходил одновременно с ростом всего российского фондового рынка, каких-то положительных новостей по проектам развития компании пока не было, уточняет он. На этом фоне ФГ «Финам» считает текущий момент удачным для фиксации прибыли и сохраняет целевую цену бумаг на уровне 1169,7 руб.
По оценке аналитиков ПСБ, целевая цена акций «Новатэка» в ближайшие 12 месяцев составляет 1300 руб. за бумагу, прогноз «БКС мир инвестиций» – 1400 руб. за штуку.