«Новатэк» получил рекордную выручку за 2024 год

По расчетам аналитиков ПСБ, «Новатэк» может выплатить дивиденды за второе полугодие 2024 г. в размере около 45,8 руб. на акцию. По результатам первого полугодия компания заплатила 35,5 руб. на акцию. По оценке ФГ «Финам», размер выплат может составить 56–57 руб. на акцию. Но если компания направит на дивиденды менее 50% скорректированной прибыли, выплаты могут быть ниже, уточняет Кауфман. Дивиденды «Новатэка» за весь 2023 г. составляли 78,59 руб. на акцию (34,5 руб. – за первое полугодие и 44,09 руб. – за второе).