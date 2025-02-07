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Экспортеры предъявили спрос на квазивалютный долг

«Русал», «Фосагро» и «Новатэк» планируют выпуски облигаций с привязкой к валюте и расчетами в рублях
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Бизнес предъявил спрос на квазивалютный долг впервые после подпадания Московской биржи под санкции США летом 2024 г., узнали «Ведомости». Экспортеры «Русал», «Фосагро» и «Новатэк» в первой половине февраля планируют собрать заявки на облигации, доходность которых привязана к китайским юаням («Русал», «Фосагро») и долларам США («Новатэк»), но с расчетами в рублях, рассказали «Ведомостям» три собеседника, знакомых с намерениями компаний.

Алюминиевый гигант «Русал» планирует разместить на Мосбирже облигации на 500 млн юаней с расчетами по официальному курсу Банка России, рассказали два источника. Срок обращения бумаг по плану составит 450 дней, купонный период – 30 дней, ориентир по ставке купона будет определен позднее. Организатором размещения выступает Совкомбанк. Юань – валюта одного из крупнейших торговых партнеров «Русала», поэтому компании логично занимать в ней, объясняет один из собеседников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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