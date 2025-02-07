Экспортеры предъявили спрос на квазивалютный долг«Русал», «Фосагро» и «Новатэк» планируют выпуски облигаций с привязкой к валюте и расчетами в рублях
Бизнес предъявил спрос на квазивалютный долг впервые после подпадания Московской биржи под санкции США летом 2024 г., узнали «Ведомости». Экспортеры «Русал», «Фосагро» и «Новатэк» в первой половине февраля планируют собрать заявки на облигации, доходность которых привязана к китайским юаням («Русал», «Фосагро») и долларам США («Новатэк»), но с расчетами в рублях, рассказали «Ведомостям» три собеседника, знакомых с намерениями компаний.
Алюминиевый гигант «Русал» планирует разместить на Мосбирже облигации на 500 млн юаней с расчетами по официальному курсу Банка России, рассказали два источника. Срок обращения бумаг по плану составит 450 дней, купонный период – 30 дней, ориентир по ставке купона будет определен позднее. Организатором размещения выступает Совкомбанк. Юань – валюта одного из крупнейших торговых партнеров «Русала», поэтому компании логично занимать в ней, объясняет один из собеседников.