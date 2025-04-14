«Новатэк» нарастил добычу газа на 1,1% в I квартале
В I квартале 2025 г. «Новатэк» нарастил добычу природного газа на 1,1% до 21,35 млрд куб. м, следует из предварительных производственных показателей компании.
В компании также рассказали, что в I квартале текущего года добыча углеводородов составила 169,1 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 3,48 млн т газового конденсата и нефти. По сравнению с тем же периодом 2024 г. их добыча увеличилась на 1%.
По предварительным данным, общий объем продажи природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), достиг 21,48 млрд куб. м, что на 0,1% превышает аналогичный показатель годом ранее.
Объем переработки деэтанизированного газового конденсата увеличился на 1,9%, составив 3,4 млн т. В то же время переработка стабильного газового конденсата возросла на 59,9%, достигнув 2,2 млн т. Кроме того, общий объем продаж жидких углеводородов достиг 4,5 млн т, что на 5,4% превышает аналогичный показатель год к году.
По состоянию на 31 марта 2025 г. в составе запасов компании было зарегистрировано 0,2 млрд куб. м газа, включая СПГ и 1,7 млн т стабильного газового конденсата и продуктов его переработки, указанных как «остатки готовой продукции» и «товары в пути».
В феврале стало известно, что в 2024 г. чистая прибыль «Новатэка» выросла на 7% к показателю предыдущего года и достигла 493,5 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 13% до 1,5 трлн руб. Это рекордный показатель за всю историю компании. Скорректированная чистая прибыль «Новатэка» без учета эффекта от курсовых разниц выросла в 2024 г. на 5% к показателю предыдущего году до 529,1 млрд руб.
Нефтегазовая компания «Новатэк» является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.