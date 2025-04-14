«Новатэк» нарастил добычу газа на 1,1% в I квартале

В феврале стало известно, что в 2024 г. чистая прибыль «Новатэка» выросла на 7% к показателю предыдущего года и достигла 493,5 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 13% до 1,5 трлн руб. Это рекордный показатель за всю историю компании. Скорректированная чистая прибыль «Новатэка» без учета эффекта от курсовых разниц выросла в 2024 г. на 5% к показателю предыдущего году до 529,1 млрд руб.