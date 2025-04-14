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«Новатэк» нарастил добычу газа на 1,1% в I квартале

Ведомости

В I квартале 2025 г. «Новатэк» нарастил добычу природного газа на 1,1% до 21,35 млрд куб. м, следует из предварительных производственных показателей компании.

В компании также рассказали, что в I квартале текущего года добыча углеводородов составила 169,1 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 3,48 млн т газового конденсата и нефти. По сравнению с тем же периодом 2024 г. их добыча увеличилась на 1%.

По предварительным данным, общий объем продажи природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), достиг 21,48 млрд куб. м, что на 0,1% превышает аналогичный показатель годом ранее.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата увеличился на 1,9%, составив 3,4 млн т. В то же время переработка стабильного газового конденсата возросла на 59,9%, достигнув 2,2 млн т. Кроме того, общий объем продаж жидких углеводородов достиг 4,5 млн т, что на 5,4% превышает аналогичный показатель год к году.

По состоянию на 31 марта 2025 г. в составе запасов компании было зарегистрировано 0,2 млрд куб. м газа, включая СПГ и 1,7 млн т стабильного газового конденсата и продуктов его переработки, указанных как «остатки готовой продукции» и «товары в пути».

В феврале стало известно, что в 2024 г. чистая прибыль «Новатэка» выросла на 7% к показателю предыдущего года и достигла 493,5 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 13% до 1,5 трлн руб. Это рекордный показатель за всю историю компании. Скорректированная чистая прибыль «Новатэка» без учета эффекта от курсовых разниц выросла в 2024 г. на 5% к показателю предыдущего году до 529,1 млрд руб.

Нефтегазовая компания «Новатэк» является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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