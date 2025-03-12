«Новатэк» может выплатить дивиденды за 2024 год в размере 46,65 рублей за акцию
Совет директоров компании «Новатэк» рекомендовал выплатить дивиденды за вторую половину 2024 г. в размере 46,65 руб. за одну акцию, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам прошлого года, назначено 28 апреля.
В феврале стало известно, что в 2024 г.чистая прибыль «Новатэка» выросла на 7% к показателю предыдущего года и достигла 493,5 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 13% до 1,5 трлн руб. Это рекордный показатель за всю историю компании. Скорректированная чистая прибыль «Новатэка» без учета эффекта от курсовых разниц выросла в 2024 г. на 5% к показателю предыдущего году до 529,1 млрд руб.
Нефтегазовая компания «Новатэк» является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.