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«Новатэк» может выплатить дивиденды за 2024 год в размере 46,65 рублей за акцию

Ведомости

Совет директоров компании «Новатэк» рекомендовал выплатить дивиденды за вторую половину 2024 г. в размере 46,65 руб. за одну акцию, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам прошлого года, назначено 28 апреля.

В феврале стало известно, что в 2024 г.чистая прибыль «Новатэка» выросла на 7% к показателю предыдущего года и достигла 493,5 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 13% до 1,5 трлн руб. Это рекордный показатель за всю историю компании. Скорректированная чистая прибыль «Новатэка» без учета эффекта от курсовых разниц выросла в 2024 г. на 5% к показателю предыдущего году до 529,1 млрд руб.

Нефтегазовая компания «Новатэк» является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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