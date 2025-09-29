Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов
Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской биржи снизился. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи упал на 0,61% и достиг 2709,21 пункта, индекс РТС сократился на 0,62% и составил 1020,74 пункта, следует из данных торговой площадки.
Подешевели акции ПАО «Группа Астра» (-3,18%), МКПАО «Хэдхантер» (-2,49%), ПАО «ИВА» (-1,63%), СПБ биржи (-1,60%), «Татнефти» (1,46%), X5 (-1,22%), «Газпрома» (-0,84%), «Самолета» (-0,78%).
Подорожали акции «Норильского никеля» (+1,29%), ПАО «Полюс» (+0,90%), «Т-технологий» (+0,17%) и «Новатэка» (+0,04%).
29 сентября на старте торгов утренней сессии рынок акций также снижался. К 07:01 мск индекс Мосбиржи упал на 0,13% и составил 2722,56 пункта. Подешевели акции МКПАО «Хэдхантер» (-1,7%), «ПИК» (-0,9%), «Русала» (-0,8%), «Аэрофлота» (-0,7%), «Алросы» (-0,6%), «НЛМК» (-0,6%), «Татнефти» (-0,6%). Подорожали акции «Полюса» (+1,1%), «Интер РАО» (+0,4%), «Лукойла» (+0,1%) и «Фосагро» (+0,1%).