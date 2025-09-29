Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской биржи снизился. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи упал на 0,61% и достиг 2709,21 пункта, индекс РТС сократился на 0,62% и составил 1020,74 пункта, следует из данных торговой площадки.